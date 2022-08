Alí Morales:»Un 2 de vainas termina siendo una terapia con la que me conecto con mi ciudad» – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Antes de que el politólogo y creador digital Alí Morales produjera el podcast » Un 2 (par) de vainas «, se dedicaba a generar contenido de prensa para otras personas, como una manera de «resolver» el sustento en su hogar.

«Uno como realizador audiovisual tiene expectativas creativas y hacer una pauta que termina siendo repetitiva constantemente, te lleva a un punto en el que no puedes manejar el proyecto y tu creatividad se diluye», comenta.

Así fue como logró reconectar con las formas narrativas que se dan en Venezuela y con los contenidos que habitan en las redes sociales . Una manera de romper con la visión limitada que se tienen sobre ciertos fenómenos y mostrar más allá. «El primer Un 2 de vainas que hice fue sobre Servando y Florentino y su concierto En tu cuarto. Había un rollo en redes sobre si eran o no unos artistas de verdad y aproveché para hablar de eso».

Con este formato descubrió que para mostrar la cotidianidad de Caracas se requieren elementos históricos, hacer reflexiones sobre ellos y romper con la nostalgia. Además, identificó los temas que lo conmovían y comenzó a crear contenido a partir de estos, reconociendo que aunque es caraqueño, hay un montón de cosas ocurriendo en otros estados que deben ser contadas, por eso, a partir del episodio 10 ofrece una visión general del país.

«Estoy en una vuelta de poder desmitificar mi ciudad y de mostrar otros fenómenos sociales que siento que son mucho más importantes que algunos que pasan aquí. Porque si la analizas, Caracas termina siendo un cadáver exquisito de un montón de movidas culturales que tienen su origen en el interior del país. Al final se convierte en un epicentro de un montón de elementos que van confluyendo», precisa.

Hackear el algoritmo El episodio sobre La luz de Caracas , que hizo para sus estudiantes de la Escuela Nacional de Cine y de la Universidad Audiovisual de Venezuela, fue el inicio de la propagación de su contenido en redes sociales. Un análisis en el que unió a los que eran reconocidos cómo los grandes fotógrafos de épocas pasadas, junto a los que él consideraba los mayores exponentes de este arte en la actualidad.

«Así entendí que no estaba haciendo un contenido orientado a que la gente repitiera lo que había dicho, sino que llevaba a las personas a una reflexión, y eso empezaba un viaje en la en las ellos. Para tipificarme puedo decir que soy un creador de contenidos, para darme una etiqueta pueden llamarme podcaster , pero mi trabajo en sí mismo habla de otra cosa, de una estructura narrativa que nace a partir de una investigación», destaca.

Para Alí, sus creaciones pueden ser una especie de hackeo al sistema que lo está colocando en formatos que son poco convencionales. Incluso, si se echa un vistazo a sus números en plataformas digitales, se puede notar que la cantidad de reproducciones que tienen sus podcasts es mayor a su número de suscriptores. Pero, ¿qué realmente lo motiva? Crear contenido de valor que se pueda seguir consumiendo en el tiempo.

Por eso, aunque esté apuntando a diferentes nichos con cada capítulo de su podcast, sigue interesándose en llevar información valiosa para la audiencia y nutriéndose de lo positivo que llega a su vida con quienes ven valor en su contenido. Por el que recientemente recibió el Premio Nacional de Periodismo y también fue nominado a los Premios Pepsi Music 2022, en la categoría Contenido digita l.

«Un 2 de vainas para mí también es una forma de recomponerme espiritualmente. Cada episodio es una reflexión instrumentalizada de lo que yo hago; pero al final termina siendo una terapia con la que me conecto con mi ciudad, con mi alrededor, con los fenómenos sociales y con las reflexiones que hago con la vida. Empáticamente, conecto con la que gente que está en la misma vuelta», reconoce.

Abrir un proceso creativo Mara Marrero, la esposa de Alí, es la productora general de este proyecto que nació a comienzos del segundo semestre de 2021. Antes de que cualquier tema salga a la calle, es ella con quien lo discute y también la encargada de que cada episodio salga como lo desean. Por su parte, Johan Giacalone colabora en el proceso de producción de las entrevistas. Ellos tres hacen posible Un 2 de vainas.

«Nos ha tocado dejar a la chama con los abuelos, cuadrar luces, pedir prestado sitios, hablar con la gente. Uno tiene sus lucas, las saca, las pone y lo más gratificante es cuando sientes que hiciste un aporte», comenta. Su intención es que con el par de vainas que le da a la gente, puedan emocionarse y adentrarse en una búsqueda de conocimiento.

De acuerdo con Morales, la máxima de este proyecto es que debe ser eficiente, efectivo y debe ajustarse a los recursos con los que cuentan. Un 2 de vainas es realizado con un teléfono Redmi 9S y un par de luces que alguien le regaló. Esa ha sido su manera de decir que con pocos instrumentos se puede hacer mucho si tienes un buen contenido, que solo es necesario ajustar las herramientas que se tienen y enfocarse en crear algo poderoso.

Te puede interesar: Raquel Maza: «Nada mejor que hacer lo que se ama»

Hablando de Caracas «Yo no conozco a Caracas lo suficiente como para saber todo lo que pasa en ella, pero sí intento conocer plenamente el núcleo en el que estoy, el lado de la ciudad que yo veo o lo que ocurre a mi alrededor», dice Alí. Resalta que aunque la capital venezolana no es tan grande como Ciudad de México, por ejemplo, sí posee una movida cultural que parece infinita.

Morales no solo es un «pure que habla vainas caraqueñas», como alguien lo describió en redes sociales, sino que también es un representante de esa cotidianidad que envuelve al venezolano. Vive junto a su esposa y a su hija, trabaja desde su casa, anda en movidas culturales como el rap y siempre está atento a descubrir nuevos espacios.

«Es muy loco, porque como muchos, también hago cola para la gasolina, me cuesta llegar a fin de mes. Vivo con el mínimo de recursos, aunque de vez en cuando me puedo dar un gusto, que puede ser comerme una hamburguesa o algo como ir a Los Roques. Hay un refugio que encuentro en la creación que emocionalmente me ayuda a hacer lo que hago», confiesa.

Aunque en un momento pensó en irse de Venezuela, a un país que le permitiera tener mayor poder adquisitivo, comprar una casa y ahorrar, decidió quedarse porque le permite hacer cosas artísticas que no podría realizar en otra parte. «Aquí puedo relacionarme de múltiples maneras con fenómenos que ya conozco y conectarme con gente maravillosa y con proyectos increíbles».

Lo que prepara En los nuevos episodios de «Un 2 de vainas» podrán conocer sobre música urbana, como el hip hop, los Motherflowers; el ron; la salsa; el rock nacional; la danza contemporánea: el proyecto Patina y vive, en Yaracuy; las gaitas caraqueñas, y muchos más. «Lo que queda es seguir ahondando en la reflexión de la ciudad, comenzar a mirar más hacia afuera de Caracas y del país, y a través de la entrevista darle mayor visibilidad a gente que tiene grandes proyectos», finaliza.

Créditos

Por Wanda López Agostini

Fotos Mairelys González

Coordenadas Instagram: @amorales____ / YouTube: Un2deVainas

Visita nuestra sección Zona 3D

2022-08-12

Para mantenerte informado sigue nuestro canal

en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com