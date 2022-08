Al menos una persona fallece al día por falta de trasplante de órganos y tejidos en Perú

Entornointeligente.com /

El titular de la Digdot, Juan Almeyda Alcántara, precisó que, a la fecha, 5,788 pacientes están en lista de espera por un órgano o tejido para salvar o mejorar su calidad de vida. Por ello, invocó a la ciudadanía a conversar sobre el tema con los familiares más cercanos y así dar a conocer la voluntad de donar órganos si así se desea. Puedes leer: «Deseo un riñón para ser feliz»: carta de un niño a la espera de donante voluntario «Diariamente, una familia se niega a la donación de órganos de su familiar fallecido», indicó el especialista. Agregó que en el país lo que más se requiere es trasplante renal , luego el hepático, de corazón, pulmón y páncreas. Y en el caso de tejidos, lo que más se requiere son córneas. Cabe resaltar que, aunque una persona con diagnóstico de muerte cerebral registre «Sí» a la donación de órganos en su Documento Nacional de Identidad (DNI), la familia tiene la última decisión al autorizar o no la donación. La mayoría de familias que no lo permite cree que el cadáver de su ser querido quedará irreconocible. Al respecto, Juan Almeyda detalló que la cirugía para retirar los órganos se realiza cuidando el cuerpo para evitar dejar huella de la donación. Asimismo, se piensa que los órganos donados son vendidos. Sobre ello, el especialista descartó cualquier tipo de venta y explicó que, previo al proceso de donación, se identifica entre la lista de espera al paciente que es compatible con el donante. El objetivo es que el órgano sea trasplantado a la persona indicada para que no sea rechazado. «Si hay un donante, se hace un cruce de información con la lista de pacientes en lista de espera que tienen el mismo grupo sanguíneo, luego se ve la compatibilidad. La edad también es un factor determinante, por ejemplo, si el riñón es un de un niño, el órgano lo recibe un niño, si es de un adulto, lo recibe otro adulto», explicó Almeyda. Puedes leer: EsSalud: más de 4,000 pacientes están en lista de espera de un órgano en hospitales El funcionario pidió a la población desechar los mitos sobre la donación de órganos y entender que un solo donante puede salvar o mejorar la vida de más de diez personas. Por otro lado, recomendó llevar una buena alimentación y estilo de vida saludable para evitar enfermedades no transmisibles o degenerativas como la diabetes e hipertensión que, si no se controlan a tiempo, pueden provocar la falla de un órgano y hacer que una persona requiera un trasplante. Más en Andina: ? Más de 500 vecinos participaron en la carrera Lima Corre 6k por la donación de órganos en el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. ?? https://t.co/CgWI5uB0Tr pic.twitter.com/QrkwOQXZ6d

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) May 22, 2022 (FIN) NDP/LIT Publicado: 11/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com