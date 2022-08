Al menos un muerto y varios heridos deja tiroteo en Washington

Entornointeligente.com /

Estados Unidos reporta más de 385 ataques masivos con armas de fuego en 31 semanas del presente año 2022, al registrarse un tiroteo este lunes en la noche en Washington, D.C., que dejó una víctima mortal y al menos cinco heridos.

Según los informes policiacos, una persona murió y al menos seis hombres recibieron disparos en un complejo de apartamentos en la parte noreste de Washington D.C.

El tiroteo se informó alrededor de las 20H30 horas locales afuera del complejo de apartamentos Azeeze Bates, informó el jefe de policía Robert J. Contee III.

�� #BREAKING : Reports Of mass shooting in Washington DC

�� #Washington | #DC

Right now multiple authorities are responding to a mass shooting with reports of 4-6 people shot with initial reports of multiple individuals with gunshot wounds and injuries this is still developing… pic.twitter.com/0ovx3geci7

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 2, 2022 Contee dijo en una conferencia de prensa que los cinco heridos fueron trasladados a un hospital y se desconocen sus condiciones.

Durante la conferencia, Contee dijo que no sabía el motivo del tiroteo y que no tenía idea de si se conocían o no. Una investigación está en marcha.

«Estoy molesto por el hecho de que los residentes tengan que experimentar esto en su comunidad esta noche», dijo Contee. Los residentes no se merecían esto. No merecían que le dispararan a la gente en las comunidades donde viven».

JUST IN: One man was killed and five others were wounded in a shooting at an apartment complex in Northeast Washington on Monday night, the Metropolitan Police Department said. #USA pic.twitter.com/BeJHbXD968

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 2, 2022 Contee comentó sobre las inversiones se han hecho para detener la ola de violencia en las comunidades. «Sin embargo, parece que tenemos personas en nuestras comunidades que acaban de perder su sentido de humanidad», agregó.

El sitio del tiroteo está en el vecindario de Kingman Park, cerca del extremo noreste de Capitol Hill.

Este lunes se registraron otros tres tiroteos masivos en la capital estadounidense sin que haya muertos pero si personas heridas.

Una mujer recibió un disparo en Gainesville Street SE, en Washington DC.; un hombre recibió un disparo en Newton Place NW y otro hombre recibió un disparo en Oglethorpe Street NE, todo en el espacio de unas pocas horas, dijeron las autoridades.

En incidentes recientes, siete personas fueron hospitalizadas el domingo después de un tiroteo masivo en Orlando, Florida. Un tirador no identificado sacó una pistola y disparó contra la multitud, hiriendo a siete personas.

Police in Washington DC responding tonight to a shooting on the 1500 block of F Street NE. pic.twitter.com/hyMLSRQv0f

— Andrew Blake (@apblake) August 2, 2022 Un incidente similar tuvo lugar en Haltom City de Texas el sábado, donde dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas, incluidos tres oficiales.

El 24 de mayo, tuvo lugar un tiroteo masivo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en el que murieron varias personas, incluidos 19 niños.

Este fue el ataque más mortífero desde el tiroteo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas.

