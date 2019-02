Al menos tres serían los villanos de The Batman

Entornointeligente.com /

27 FEB 2019 / Cine

Nuevos reportes ponen número a la promesa del director Matt Reeves de que la próxima película del murciélago contará con una galería de villanos.

Hasta ahora no existen muchos detalles sobre lo que será The Batman , salvo que Ben Affleck no será parte de la película o los escasos detalles que se ha encargado de revelar su director Matt Reeves .

En esa línea, Reeves puntualizó en el pasado que esta película, que sigue en proceso de revisión de su guión, contará una galería de villanos , por lo que podemos esperar más de uno.

Publicidad Con eso en cuenta, ahora diversos reportes indican que la película tendrá al menos tres o cuatro villanos con roles importantes.

Por un lado, el portal Batman on Film asegura que serán 4, mientras que el contribuidor de Forbes Mark Hughes aseguró que conoce al menos a tres de los personajes que serán parte de la nueva película.

” Hay otros que rellenarán la población de Gotham en cameos/roles secundarios “, explicó Hughes a través de Twitter.

¿Qué personajes serán? Por ahora no hay ninguna filtración, y todos los reporten indican que el guión aún no está listo, por lo que está en proceso de continuo cambio, pero uno de los rumores más persistentes es que El Pingüino será parte de la película.

