Al menos tres heridos en Hong Kong tras caída de pantalla durante concierto

Al menos tres personas resultaron heridas después de que una pantalla gigante del Hong Kong Coliseum cayese este jueves sobre el escenario mientras se celebraba un concierto, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

Al menos tres bailarines, que actuaban durante el concierto del grupo local Mirror, fueron golpeados por la enorme pantalla, que impactó directamente sobre la cabeza de uno de ellos.

Según la Policía de la excolonia británica, citada por el periódico, dos bailarines, que permanecen conscientes, fueron trasladados al hospital Queen Elizabeth, sin que hayan trascendido más detalles sobre su estado de salud.

El concierto se detuvo tras el accidente y el mánager del grupo, Ahfa Wong Wai-kwan, se disculpó ante el público, a quien pidió que abandonara el recinto de forma ordenada.

Se trataba del cuarto concierto consecutivo que Mirror celebraba en el Coliseum, donde tenían planeado ofrecer doce actuaciones.

«Sucedió todo muy rápido y todo el mundo necesitó unos instantes para comprender lo que había pasado», explicó un asistente al concierto, citado por el diario.

#BREAKING : A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022

LINK ORIGINAL: El Mostrador

