Entornointeligente.com / Al menos seis personas resultaron muertas y unas 200 heridas en enfrentamientos de contrarios a la reelección del presidente de Indonesia, Joko Widodo, y la policía en Yakarta entre el martes y hoy, informó el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan. Baswedan dio las nuevas cifras de víctimas en declaraciones a los medios locales tras visitar el hospital Tarakan en el centro de la capital, mientras la Policía indicó a Efe que al menos 60 personas han sido arrestadas. El candidato presidencial perdedor, el exgeneral Prabowo Subianto, acusó a Widodo de fraude electoral en los comicios del 17 de abril y anunció que impugnará el resultado ante el Tribunal Constitucional, mientras sus seguidores se manifiestan desde ayer en las calles. EFE The post Al menos seis muertos en disturbios tras reelección de presidente en Indonesia appeared first on El Carabobeño .

