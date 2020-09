Al menos nueve muertos en operativo contra presunta célula del Estado Islámico en el Líbano

Entornointeligente.com /

Al menos nueve personas murieron en la noche del sábado en el norte del Líbano, cerca de la frontera con Siria, en un operativo contra una presunta célula del Estado Islámico (EI), informaron este domingo las Fuerzas Internas de Seguridad (ISF) libanesas.

En un comunicado, las ISF detallan que rodearon una casa durante una operación y sus habitantes respondieron disparando morteros y bombas, lo que produjo un enfrentamiento que se prolongó hasta la madrugada y que acabó con la vida de los nueve “miembros del grupo presentes en la vivienda”.

Las ISF descartan haber sufrido bajas en la operación y afirman que se incautaron de gran cantidad de armas, munición, granadas y cinturones explosivos.

La operación tuvo lugar en la región de Walid Jaled, fronteriza con Siria, y comenzó a raíz de la identificación de los cuatro autores de un ataque armado el pasado 22 de agosto en la ciudad septentrional de Kaftún, que dejó tres civiles muertos.

Según un comunicado previo de la misma fuerza, en el que no se especificaba el número de fallecidos, los cuatro agresores “resultaron ser parte de una célula que opera para el EI en el Líbano”.

Las investigaciones a raíz de ese atentado llevaron a las ISF a “determinar la identidad de todos los miembros de un grupo terrorista de más de quince personas”, tres de los cuales fueron arrestados hace varios días.

El presidente del Líbano, Michel Aoun, indicó en otro comunicado que en la operación las ISF se enfrentaron a un “grupo terrorista que se había infiltrado en la región a través de la frontera Siria” y “lograron eliminar a sus miembros y perseguir a otros”.

