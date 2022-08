Al menos cinco muertos tras tormentas en Córcega, Francia

Entornointeligente.com /

El Ministerio del Interior de Francia informó este jueves que cinco personas han muerto, hasta el momento, tras las fuertes tormentas registradas en la isla de Córcega, con vientos que superan los 200 kilómetros por hora.

El ente actualizó la cifra de decesos en el último reporte presentado, luego que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, indicara que eran seis los fallecidos. Además, precisó que unas 20 personas resultaron heridas.

De acuerdo con las autoridades, entre los fallecidos está una menor, de 13 años de edad, así como una mujer de 72 años; un hombre de 46 años; mientras que la cuarta víctima fue un pescador de 62 años y la quinta un kayakista, sin mayores datos.

À la demande du Président de la République, je suis venu apporter mon soutien et celui du Gouvernement aux résidents et vacanciers de Corse qui ont fait face à une tempête d’une extrême violence. J’ai une pensée émue pour les victimes et les sinistrés. L’État est à leurs côtés. pic.twitter.com/UvSnBRD7Y3

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 18, 2022 A través de la red social Twitter, el ministro Darmanin indicó que «a petición del Presidente de la República, vine a brindar mi apoyo y el del Gobierno a los residentes y veraneantes de Córcega que se enfrentaron a una tormenta extremadamente violenta».

Tras esta situación, el mandatario francés Emanuel Macron convocó de urgencia a ministros de su Gabinete para analizar la situación y llamó a las autoridades de la isla a apoyar las acciones del Ejecutivo.

«Esta tarde quiero volver a expresar mi apoyo y el de la nación a los corsos que han sido duramente golpeados. Estoy pensando en las víctimas y sus familias. Gracias a las fuerzas de rescate movilizadas para salvar vidas y ayudar a los vecinos afectados», manifestó el mandatario.

Aux côtés du Président de la République, nous sommes mobilisés pour accompagner les victimes des intempéries en Corse. L’Etat et les élus de l’île ont pris les mesures de protection nécessaires pour cette nuit . Restez vigilants. https://t.co/wDO9JNvfqo

— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 18, 2022 Por su parte, la primera ministra Élisabeth Borne aseguró que el Gobierno mantiene el monitoreo constante sobre las operaciones que se sostienen en tierra y mar. «El Estado y los funcionarios electos de la isla han tomado las medidas de protección necesarias para esta noche», afirmó.

El fuerte temporal también afectó a zonas de Italia, incluida la Toscana, donde las autoridades han reportado al menos dos fallecidos y cerca 20 heridos.

