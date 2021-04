Al menos 90% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria, alertó Ovsan

Entornointeligente.com / La encuesta llevada a cabo entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ.

El Observatorio venezolano de seguridad alimentaria y nutrición (Ovsan) alertó que más de 90% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria, según su última encuesta, relató Centro de Comunicación Nacional (CCN).

La encuesta llevada a cabo entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, que consultó 2041 hogares venezolanos, demostró que tan solo el 9% pueden cubrir sus gastos de alimentación, salud y educación.

Por otra parte advierte que debido a la crisis económica el 69,9% de ciudadanos no consume carnes, 92,8% no come vísceras y el 86,3% no come pescado, por lo que tienen que basar su alimentación principalmente en harinas y carbohidratos.

“El 58% de los encuestados redujo el tamaño de las porciones de sus alimentos, el 44% trabaja por comida, 43% reduce los gastos de salud y educación para adquirir alimentos y 17% acepta empleos de alto riesgo para comer, además un 51% ha pedido colaboración en dinero o alimentos”.

Ovsan concluyó que el estudio evidencia que la alimentación de los venezolanos es poco variada y de baja calidad nutricional lo que afecta la salud física y mental de las personas.

Para finalizar, indicaron que la crisis alimentaria se extiende al resto de los aspecto cotidianos de los venezolanos, ya que el 75% de las personas manifestaron que en sus hogares fallan los servicios públicos. “10% de los hogares no tiene agua, 51,9% no tiene gas, 94% no tiene servicio eléctrico un día al mes y 21,6% presenta bajones de luz”, culminó.

Con información del Centro de comunicaciones

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com