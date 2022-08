Al menos 77% de los colombianos ahorran para enfrentar imprevistos

Entornointeligente.com /

Fincomercio, cooperativa de ahorro y crédito resaltó algunos datos revelados en la encuesta ´Demanda de Inclusión Financiera 2022´, realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- y Banca de las Oportunidades, para conocer las tendencias de ahorro de los colombianos, donde se encontró que el ahorro promedio de una persona que gana un salario mínimo en el país, es de $1.000 diarios y que al menos 53% de estos tienen el hábito de ahorrar, de los cuales, 77% lo hacen para tener respaldo frente a imprevistos.

Dicho análisis se sumó a la conmemoración los 65 años de la cooperativa financiera, e incluyó los parámetros de estrato uno, dos y tres; las edades de mayor y menor ahorro, ciudades, constancia con la que ahorran, entre otras.

Lea también: Euro vuelve a perder la paridad con el dólar por primera vez desde julio

«Escogimos agosto, mes de la solidaridad, para conocer en detalle el comportamiento de ahorro en Colombia. Lo hicimos como parte de nuestra celebración de aniversario, ya que llevamos 65 años invitando a los colombianos a hacer del ahorro su instrumento número 1 para cumplir los sueños en todas las etapas de la vida», aseguró Gloria Gutiérrez, Subgerente Comercial de Fincomercio.

En cuanto a las razones de ahorro de hombres y mujeres que ganan un sueldo mínimo, se encontró que eran lograr la cuota inicial para la compra de vivienda y tener una reserva para solucionar imprevistos. Mientras que, por género, las mujeres que más ahorran son las de mayores de 55 años con una participación de 52%, seguidas por el grupo de 35 a 54 años con 26% y las que tienen entre 18 y 34 años con 15%.

Por el lado de los hombres, el estudio reveló que, en el grupo de mayores de 55 años, superan a las mujeres ya que el porcentaje sube a 43%. En el segmento de 35 a 54 años 28% de ellos ahorra, mientras que en el rango de 18 a 34 años solo lo hacen el 18%.

Otra característica que dejó ver la encuesta fue las motivaciones que tienen los colombianos para ahorrar que van desde beneficios para sus familias hasta descuentos en productos del hogar.

«El sondeo revela que los colombianos que más ahorran lo hacen impulsados por los beneficios que ofrece el sector cooperativo. En nuestro caso, 84% ahorran motivados en recibir boletas para ir a cine con sus familias con subsidios de 70% de descuento, 77% lo hacen porque entregamos kits escolares sin costo alguno para sus hijos y nietos, 31% para acceder a subsidios de salud visual y oral, 27% por el bono de regalo en la compra del Soat y 21% porque al ahorrar acceden a citas con especialista en menos de 72 horas, lo cual es todo un privilegio en un país donde las citas médicas pueden tardar hasta 1 mes», añadió Gutiérrez.

Por su parte, en los hogares de estratos uno, dos y tres, los colombianos recurren a los Cdat con un promedio de apertura de $300.000 mensuales y si se trata de establecer las cuatro ciudades con mayor nivel de ahorro, el sondeo reveló que los colombianos que son más juiciosos con destinar un dinero fijo mensual a sus opciones de ahorro son de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en todos los estratos, desde el uno hasta el seis.

«Los resultados de esta radiografía sobre el ahorro nos reiteran la importancia de algo en lo que hemos venido trabajando y es tener productos y servicios conectados con el presupuesto real de los colombianos y ser absolutamente flexibles en los montos de inicio para que de verdad ayudemos a la mayor cantidad de personas, por eso, nuestras cuentas de ahorro para adultos y niños se abren con solo $30.000 mensuales y los productos de inversión muy apetecidos por los pensionados e independientes como Cdat´s están disponibles desde $300.000 «, explica Gutiérrez.

Le puede interesar: ¿Calidad de primera? ¿La razón por la que comprar ropa de segunda sigue ganando fuerza en Colombia

La radiografía también permitió conocer el top cinco de las razones por las que los colombianos ahorran en la cooperativa Fincomercio siendo la compra de vivienda la primera opción; segunda, iniciar emprendimientos; tercera, realizar viajes o actividades de recreación; cuarta, comprar carro o moto y quinta, empezar estudios universitarios. Los dos segmentos que más ahorran son los empleados para resolver imprevistos familiares y los independientes, para hacer crecer sus negocios.

Por último, los expertos de Fincomercio también revelaron los argumentos que entregan quienes aún no ahorran. Lo principales son:

«Tengo ingresos bajos y no puedo ahorrar»

«Creo que para ahorrar debo tener gran cantidad de dinero»

«Como no me sobra plata no puedo ahorrar»

«Ahorrar es mucho sacrificio y esfuerzo»

«Para qué ahorro si yo no tengo metas claras»

«Conocer de viva voz las limitantes de ahorro de los colombianos es un insumo muy importante porque nos permite crear soluciones diseñadas específicamente para ellos y mostrarles con casos reales que sus razones son un mito, basta ver cientos de ejemplos como el de Marina Ramírez una vendedora ambulante de dulces quien compró su casa grande como siempre la soñó e incluso pagó la universidad de su nieto ahorrando una pequeña cifra fija mensual», puntualizó Gutiérrez.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com