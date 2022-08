Al menos 250 fallecidos dejan intensas lluvias en Afganistán durante 2022

Entornointeligente.com /

La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó este martes que las intensas precipitaciones registradas en lo que va de año en Afganistán, han dejado un saldo de al menos 250 muertos.

El portavoz para Afganistán de la ONU, Stephane Dujarric, precisó que las fuerzas humanitarias realizan un levantamiento de las necesidades y otorgan ayudas a cerca de 100.000 damnificados.

«Hasta la fecha, 85.000 personas han recibido algún tipo de ayuda, incluyendo alimentos, tiendas de campaña, servicios de salud, agua, kits de saneamiento e higiene y otros suministros críticos», aseguró Dujarric.

El vocero de la ONU subrayó que a fines del pasado junio, unos 23 millones de afganos habían recibido algún tipo de asistencia humanitaria.

#Afghanistan is more than a humanitarian crisis. But it is not a hopeless crisis.

Preserving basic service delivery alongside humanitarian assistance remains the only way to prevent a catastrophe even greater than what we have seen in the past year.

My remarks:

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) August 29, 2022 La época de lluvia ha afectado a 30 de las 34 provincias, siendo Nangarhar, Kunar, Khost, Logar y Kandahar las de peor situación.

Por otra parte, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, siglas en inglés) indicó que las actuales cifras de fallecidos en Afganistán como consecuencia de las lluvias representaron un incremento del 75 por ciento, respecto a los 147 notificados en 2021.

OCHA detalló que el Plan de Respuesta Humanitaria 2022 para Afganistán pretende abarcar unas 22,1 millones de personas, en aras de brindar una asistencia óptima. Hasta el momento, el plan de 4.440 millones de dólares está financiado al 42 por ciento.

«Miles de familias afganas debieron desplazarse con motivo de las fuertes lluvias, que han causado daños a las principales infraestructuras de la nación, creando una situación de catástrofe», según alertó a inicios de agosto la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, siglas en inglés).

En consecuencia, las autoridades afganas han solicitado a Estados Unidos (EE. UU.) y otros países de Occidente que descongelen fondos del Banco Central del país y retiren las sanciones impuestas para hacer frente a la grave situación.

