Al menos 23 balseros cubanos naufragaron tras paso del huracán Ian

Más de dos docenas de migrantes cubanos naufragaron en los cayos de Florida tras el paso del huracán Ian por las costas del estado, reportó el agente jefe de patrulla Walter Slosar, del Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Slosar, informó que cuatro migrantes cubanos llegaron nadando hasta la orilla de Stock Island, en Florida después de que su embarcación se hundiera debido a las inclemencias del tiempo.

#BREAKING : U.S. Border Patrol agents along with support from @mcsonews responded to a migrant landing in Stock Island #Florida . 4 Cuban migrants swam to shore after their vessel sank due to inclement weather. @USCGSoutheast initiated a #SAR operation to search for 23 individuals. pic.twitter.com/yUurGfSOSe

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 28, 2022

Con información de Monitoreamos.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

