Al menos 22 muertos en un ataque ruso a estación de tren en Ucrania

CARACAS.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un ataque con misiles por parte de tropas rusas hacia una estación de trenes en la región de Dnipropetrovsk , ubicada al este del país, que ha dejado al menos 22 muertos y más de 50 lesionados.

La información dada por el mandatario ucraniano se dio durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con motivo a ofrecer un balance de 6 meses de la invasión de Rusia a Ucrania.

«Cuando estaba preparando esta declaración, recibí información de que Rusia lanzó misiles contra una estación de trenes (…) así es cómo Rusia se preparó para esta reunión del Consejo», señaló Zelenski durante sus declaraciones por videoconferencia ante los miembros del consejo de la ONU.

Más tarde, Zelenski aseguró que los proyectiles impactaron directamente en vagones que se encontraban en la estación , añadiendo que la cantidad de victimas humanas por el ataque «podría aumentar» en las próximas horas.

Detalló que de los 22 muertos, 5 de ellos quedaron calcinados en sus autos , además de una víctima adolescente de 11 años, luego de que uno de los misiles destruyera su casa.

— 🇺🇦Ukraine News Live🇺🇦 (@UkraineNewsLive) August 24, 2022 Las operaciones de búsqueda y rescate en la estación de tren continuarán y el mandatario aseguró que harán «que los ocupantes asuman la responsabilidad de todo lo que han hecho».

Este ataque toma lugar durante la conmemoración del Día de la Independencia de Ucrania, por lo que las autoridades ucranianas han advertido de varias operaciones militares en distintos puntos del país .

