Al menos $200 cuesta viajar al Táchira desde Caracas

Entornointeligente.com /

En la actualidad trasladarse de un estado a otro en Venezuela puede convertirse en un escenario difícil de costear y, por el continuo avance de la inflación en el país, las diferentes opciones que tienen las personas para viajar no pueden ser cubiertas por los bajos salarios.

Una persona que necesite transportarse desde la ciudad de Caracas hasta el estado Táchira debe tener al menos 200 dólares, o 35.000 bolívares, para una estadía de tres días en la región andina. Este panorama deja entrevisto que una persona debe ahorrar siete salarios mínimos si quiere llegar y hospedarse en el estado fronterizo.

En un recorrido realizado por El Pitazo en dos terminales privados en la ciudad de San Cristóbal, se conoció que un viaje en autobús, ida y vuelta, tiene un costo de 70 dólares o su equivalente en bolívares, calculado con la tasa del Banco Central de Venezuela el día de la compra del pasaje. Además, el viaje puede durar de 18 a 24 horas, esto dependerá de las alcabalas de la Guardia Nacional o la policía que se encuentre en el camino. A esto, también se le añade el gasto de las paradas respectivas en el trayecto donde se sumarían uno 15 dólares más.

Si la opción es viajar en avión, el precio oscila entre los 140 dólares ida y vuelta, adicionalmente, 30 dólares más que se deben cancelar a un carro particular desde el aeropuerto de Santo Domingo, municipio Fernández Feo, del estado Táchira, hasta San Cristóbal.

Otro de los puntos a tomar en consideración es el costo de la estadía en algún hotel ubicado en los sectores reconocidos de la región, los cuales se encuentran entre los 23 y 32 dólares por noche y que no incluyen la alimentación. En referencia a la compra de alimentos, un viajero necesitaría 15 dólares diarios para cubrir sus tres comidas al día, sin contar gastos extras.

«Los precios son elevados» En un sondeo realizado por El Pitazo en la ciudad de San Cristóbal, se concluyó que para los tachirenses los costos para poder viajar dentro del territorio son elevados.

«Los gastos de los sectores transporte y hotelero son demasiado elevados, entiendo que se deben a que sus costos cada vez aumentan más, pero el poder adquisitivo cada vez es menor y para poder viajar, solo a ver a mi familia, requiero de muchos meses de sueldo», dijo Kevin Ibarra, oriundo del estado Anzoátegui, quien reside en el estado Táchira desde hace ocho años y tiene dos años sin viajar a su ciudad natal, Barcelona.

Acotó que el venezolano está pagando las malas decisiones económicas del gobierno. «Hace poco me aumentaron el sueldo, pero debido a la inflación compro exactamente lo mismo que antes, anteriormente tenía que adquirir menos comida para que me rindiera, imagínate ahora tener que gastar más de 200 dólares en un viaje de solo 2 o 3 días para ver a mi familia, definitivamente no es justo para nadie tener que pagar los errores de un pequeño grupo de políticos», añadió el joven, de 26 años, mientras esperaba el transporte público que lo lleva a su trabajo.

Por su parte, Andrés Quiroz, quien se desempaña como redactor online y es el sustento de hogar, el cual comparte con su madre de 76 años, narró a El Pitazo que los precios para gestionar un viaje personal son excesivos en Venezuela; también comparó con un viaje de Cúcuta a Bogotá, Colombia, en avión, y afirmó que tiene un costo de 100 dólares ida y vuelta.

«Si comparamos estos precios respecto a lo que costaría un viaje en avión para una persona hacia la ciudad de Bogotá, desde Cúcuta, estamos hablando aproximadamente de 100 dólares ida y vuelta. Aquí en Venezuela sale muy costoso y más en autobús», dijo Quiroz, quien añadió que si bien es cierto que la crisis del combustible es uno de los problemas, «también hay que tomar en cuenta que el servicio que se ofrece no es el mejor para esos precios».

En años anteriores viajar de vacaciones era la primera opción para muchos profesionales del país, especialmente de los docentes, quienes entre julio y agosto podían viajar por el receso de las clases. Panorama que en 2022 es casi imposible debido a un sueldo básico que no llega a cubrir sus necesidades alimenticias ni de salud.

«Pensar en viajar es imposible, el costo de los pasajes, la comida y el hospedaje es absurdo, yo no puedo ni pensar en realizar un viaje, ya que mi sueldo no me alcanza», dijo a El Pitazo Zuly Mora, docente del estado Táchira.

Algunos pagos en dólares se podrían hacerse en bolívares, cotizados a precio del Banco Central de Venezuela, pero la realidad es que en el estado Táchira son estimados al valor del dólar y del peso colombiano, moneda que es utilizada desde hace varios años en la región fronteriza por la facilidad de obtenerla y por la cercanía con Colombia.

Con información de El Pitazo.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com