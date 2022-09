Al menos 200.000 hogares se encuentran sin electricidad en Florida

Entornointeligente.com /

CARACAS.- La llegada del huracán Ian a los Estados Unidos genera gran preocupación en las autoridades, quienes a nte la amenaza de inundaciones y fuertes vientos en el estado de Florida, decidieron preventivamente cortar el servicio eléctrico en algunas zonas cercanos a la bahía de Tampa, dejando al menos 200.000 hogares sin el servicio.

El periodista venezolano residenciado en Tampa, Hernán Lugo Galicia , señaló que ciudades como Sarasota y Fort Myers han registrado inundaciones una vez que el fenómeno hizo contacto con el estado de Florida en categoría 4.

«Se están presentando inundaciones luego del impacto del huracán que venía del área del Caribe (…) Estamos en una situación crítica, hay 200.000 hogares sin electricidad», afirmó el periodista durante una entrevista con Vladimir Villegas para Unión Radio .

En la bahía de Tampa el mar retrocedió considerablemente de la orilla , una situación que, según alertaron expertos, podría hacer que el agua vuelva a su cauce con mucha fuerza y genere inundaciones en la zona.

«Sumado a las más de 10 horas de lluvia, hace que tienda a inundarse no solamente la zona del centro sino otras partes aledañas a lo que es el gran río que atraviesa la ciudad que es el río Hillsborough», detalló

Video from Matt Tilman of Bayshore Blvd in Tampa. The bay being sucked out. #hurricaneian #ian pic.twitter.com/F54Lv1r5KV

— Jordan Steele (@JordanSteele) September 28, 2022 Indicó que se suspendieron las actividades escolares y habilitaron 49 centros de refugios en los que se atenderán a las personas evacuadas de las zonas calificadas como A y B , donde el riesgo de inundaciones es mayor con vientos que superarán las 105mph.

Aseguró que en zonas de Tampa las lluvias han sido moderadas, pero se estima que esto se incremente con el pasar de las horas .

«Estamos en presencia aún del huracán, no es que haya pasado, simplemente tocó tierra y en las zonas que entra con fuerza se está hablando de vientos superiores a 150mph».

Actualmente, han reportado más de un millón de hogares sin servicio eléctrico en todo el estado de Florida , cifra que puede continuar ascendiendo conforme se vaya moviendo Ian.

Unión Radio

¡Atención!

1.3 millones de residentes en Florida están sin luz.

Seguirán las lluvias, vientos fuertes, inundaciones y tornados lo que harán que muchos tengan una noche muy larga. #Ian #huracán @conexiontiempo pic.twitter.com/aZpZta0E2a

— Albert Martínez (@AlbertEltiempo) September 28, 2022

LINK ORIGINAL: Union Radio

