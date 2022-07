Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por deslizamiento de tierras en India (VIDEOS)

Entornointeligente.com /

La mayoría de las víctimas eran soldados de reserva de las fuerzas territoriales, que trabajaban en el proyecto ferroviario en el estado de Manipur.

En un comunicado, el ejército declaró que, hasta la fecha, 18 personas habían sido recuperadas sanas y salvas, mientras que 15 reservistas y 29 civiles seguían desaparecidos.

55 Territorial Army Jawans and labourers had gone missing due to landslide near Tupul Railway station in Noney district of Manipur. 13 evacuated safely. 7 dead bodies recovered. Full scale Rescue ops are underway by Assam Rifles, Indian Army, NDRF and district administration. pic.twitter.com/LseKLlU5pS

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 30, 2022

Un equipo de rescate cava en el barro y retira rocas en busca de posibles sobrevivientes, explicó el portavoz del ejército, Sumit Kumar Sharma.

«La pérdida de vidas, incluidas las de miembros de nuestras fuerzas armadas, es muy triste», escribió el jefe del gobierno del estado de Manipur, N. Biren Singh, en Twitter.

El noreste de India, una región aislada, se ha visto afectado en las últimas semanas por las fuertes lluvias que causaron deslizamientos de tierra e inundaciones.

I knew something tragic was bound to happen the day they started railway construction in Manipur. #landslide #Manipur #Manipurrailways #development pic.twitter.com/rN62zmPXg3

— Juliana Phaomei (@JulianaPhaomei) June 30, 2022

A principios de este año, al menos diez personas murieron en desastres naturales como resultado de lluvias inusuales en varias partes de India.

Según los expertos, el cambio climático está aumentando el número de fenómenos meteorológicos extremos en el mundo, incluido en India.

Por otra parte, las presas, la deforestación y los proyectos de desarrollo contribuyen también a los desastres cuyo saldo humano se agrava.

??INDIA

Al menos 7 personas han muerto y se teme que otras 55 hayan perdido la vida después de que un deslizamiento de tierra haya afectado a una zona remota del estado de #Manipur , en el noreste de la #India , según informaron autoridades locales. pic.twitter.com/U7GKifox7R

— Noticias 507 y El Mundo (@agrimensuraferg) June 30, 2022

AFP

