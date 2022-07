Al menos 12 muertos por inundaciones en el sur y norte de China

Entornointeligente.com /

Las precipitaciones en un día y medio alcanzaron los 98,9 milímetros en las zonas más afectadas de la provincia de Gansu, casi el doble de la media de julio.

Las inundaciones repentinas en el suroeste y noroeste de China en las últimas 48 horas han dejado al menos una docena de muertos, mientras miles de personas han sido evacuadas a lugares seguros.

Al menos seis personas murieron y otras 12 están reportadas como desaparecidas después de que inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales azotaron el condado autónomo de Beichuan Qiang en la provincia de Sichuan, suroeste de China.

Autoridades locales reportaron que unas 1.323 personas fueron evacuadas a partir de las 20H00 horas del sábado.

— libijian李碧建 (@libijian2) July 12, 2022 Alrededor de 22.300 personas se han visto afectadas por la lluvia en la parte occidental del condado, con casas dañadas y carreteras bloqueadas.

Una inundación repentina en el municipio de Baishi, condado de Beichuan, ciudad de Mianyang, ocasionó severos daños en algunas casas en el pueblo de Chang. En la ciudad de Longnan, en la provincia noroccidental de Gansu, se reportaron otras seis muertes y 3.000 personas fueron evacuadas, dijo la emisora ​​estatal CCTV.

Según el Comité del distrito de Wudu de la ciudad de Longnan, provincia de Gansu, se produjo una inundación repentina en un canal en el pueblo de Hanwang. (Foto de referencia). Las precipitaciones en un día y medio llegaron a 98,9 milímetros (3,9 pulgadas) en las áreas más afectadas, casi el doble del promedio de julio.

Las lluvias se producen en medio de una ola de calor en partes del país asiàtico, incluida la provincia oriental de Zhejiang y la ciudad de Shanghái, con temperaturas que alcanzaron los 42 grados centígrados la semana pasada.

