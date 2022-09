Al menos 11 títulos desaparecerán del Xbox Game Pass

Entornointeligente.com /

Unos 11 títulos desaparecerán del Xbox Game Pass, lo que representa malas noticias para los usuarios que acaban de adquirir una suscripción de este servicio exclusivo.

A finales de agosto, el Xbox Game Pass perdió juegos como Hades, Elite Dangerous, NBA 2K22, World War Z, entre otros. Ahora, perderá una entrega de Final Fantasy, un reconocido juego de Asobo y múltiples indies que fueron muy bien recibido, según reseñó Level Up.

Actualmente Xbox no ha confirmado una fecha para su salida, pero es casi un hecho que dejarán de estar disponibles a mediados de septiembre tanto de Xbox Game Pass como de PC Game Pass. Puedes aprovechar tu suscripción y adquirirlos con hasta 20% de descuento.

Entre los juegos que desaparecerán sobresalen: A Plague Tale: Innocence, Aragami 2, Bug Fables: The Everlasting Sapling, Craftopia Final Fantasy XIII, Flynn: Son of Crimson, I Am Fish Lost Words: Beyond The Page, Mighty Goose, SkateBIRD y The Artful Escape.

Con información de Level Up

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

