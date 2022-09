Al menos 10 muertos y 15 heridos deja una serie de ataques con cuchillo en Canadá

Entornointeligente.com /

(CNN) — Las autoridades canadienses están buscando a dos hombres en relación con una serie de ataques con cuchillo el domingo que dejó al menos 10 muertos y 15 heridos en Saskatchewan, en el centro de Canadá.

Las autoridades identificaron a los dos sospechosos como Damien Sanderson y Myles Sanderson, y aconsejan al público que tome las precauciones adecuadas. Se cree que los sospechosos están armados y son peligrosos, y viajan en un Nissan Rogue negro con matrícula de Saskatchewan 119 MPI.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) en Saskatchewan, Alberta y Manitoba están investigando conjuntamente los apuñalamientos.

«Estamos dedicando una cantidad máxima de recursos a esta investigación», dijo la subcomisionada Rhonda Blackmore de RCMP Saskatchewan en un comunicado.

«Permítanme ser clara, todavía estamos buscando a los dos sospechosos. Estamos pidiendo a los residentes de Saskatchewan y nuestras provincias vecinas que estén atentos. En esta etapa de nuestra investigación, creemos que algunas de las víctimas han sido atacadas directamente por los sospechosos y otros han sido atacados al azar», dijo Blackmore.

Las autoridades describieron a Damien Sanderson como un hombre de 31 años que mide 1,7 metros, pesa 70 kilos y tiene cabello negro y ojos marrones. Myles Sanderson se describe como un hombre de 30 años que mide 1,85 metros y pesa 108 kilos, con cabello castaño y ojos marrones.

publicidad El primer ministro Justin Trudeau tuiteó el domingo por la tarde que los apuñalamientos «son horribles y desgarradores».

«Como esta es una situación en desarrollo, animo a todos en el área a escuchar los consejos de las fuerzas del orden para refugiarse y seguir las precauciones adecuadas», escribió Trudeau en un comunicado más tarde el domingo. «El gobierno de Canadá ha estado en comunicación directa con los líderes de la comunidad de la Nación Cree de James Smith y estamos listos para ayudar en todo lo que podamos. Los responsables de los abominables ataques de hoy deben ser llevados ante la justicia».

«A la nación Cree de James Smith y a la gente de Saskatchewan: están en nuestros pensamientos. Estamos aquí para apoyarlos durante este momento difícil», dijo Trudeau.

Cómo ocurrieron los ataques Blackmore dijo que el primer informe de apuñalamiento llegó a las 5:40 am hora local (6:30 am ET) en la Nación Cree de James Smith y en cuestión de minutos recibieron múltiples llamadas informando apuñalamientos adicionales. Durante las siguientes seis horas, la RCMP de Saskatchewan envió múltiples alertas y actualizaciones sobre los apuñalamientos, incluida la emisión de una alerta de personas peligrosas para Saskatchewan, Manitoba y Alberta.

Las autoridades dijeron que hay 13 escenas del crimen donde se encontraron víctimas en Saskatchewan en las comunidades de la Nación Cree de James Smith y Weldon. Varias víctimas resultaron heridas, al menos 15 de las cuales fueron trasladadas a varios hospitales, dijo Blackmore, y agregó que puede haber más víctimas heridas que fueron al hospital por sus propios medios.

«Ciertamente es un evento muy significativo, si no el más grande que hemos visto en los últimos años», dijo Blackmore.

Los líderes de la Nación James Smith Cree declararon el estado de emergencia en respuesta a los «numerosos asesinatos y agresiones a miembros de la Nación James Smith Cree», según un comunicado publicado en la página de Facebook de la Federación de Naciones Indias Soberanas, que representa a 74 Primeras Naciones en la provincia.

Se han establecido dos centros de operaciones de emergencia para ayudar a brindar apoyo de salud a las comunidades, se lee en el comunicado.

Tres helicópteros de STARS Air Ambulance fueron enviados a la Nación Cree de James Smith durante el incidente de apuñalamiento masivo, dijo a CNN el portavoz de STARS, Mark Oddan. Dos de los helicópteros eran de Saskatoon y uno de Regina, dijo.

El primer equipo, de Saskatoon, realizó una clasificación inicial de las víctimas en el lugar y la segunda aeronave llevó a un médico al lugar para ayudar a clasificar y dirigir la respuesta de emergencia, dijo Oddan.

En un mensaje a los dos sospechosos, Blackmore dijo: «Si Damien y Myles están escuchando o reciben esta información, les pediría que se entreguen a la policía de inmediato».

«Nuestros pensamientos están con las muchas víctimas fallecidas y heridas, sus familiares, amigos y la comunidad. Es horrible lo que ha ocurrido hoy en nuestra provincia», continuó.

La violencia del domingo llevó a los funcionarios a emitir una declaración de » emergencia civil «, advirtiendo a los residentes del área de Regina que «tomen precauciones».

«Para todos en Saskatchewan, especialmente aquellos que se encuentran cerca del área de la Primera Nación Cree de James Smith, tome refugio y manténgase a salvo», tuiteó el Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino .

El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, tuiteó sus condolencias a la gente de la provincia.

«No hay palabras para describir adecuadamente el dolor y la pérdida causados por esta violencia sin sentido. Todo Saskatchewan está de duelo con las víctimas y sus familias», tuiteó Moe.

El apuñalamiento masivo también condujo a un incremento de la seguridad en el juego de los Roughriders de la Saskatchewan, dijo el equipo de CFL, la liga de fútbol americano de Canadá, en Twitter.

«Como resultado, se han desplegado miembros adicionales de las fuerzas del orden público en el Mosaic Stadium y sus alrededores», se lee en el comunicado. «El Club opera un centro de comando centralizado el día del juego que permite la conexión inmediata con los servicios de emergencia locales y la capacidad de recibir información actualizada cuando ocurre cualquier tipo de emergencia».

