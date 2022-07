¿Aló, Mafe Walker? Ovni habría tratado de comunicarse en código morse (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por Óscar Barrero / RCN Radio

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Este extraño objeto se pudo ver aproximadamente por cinco minutos, y los ciudadanos aprovecharon para grabar en sus teléfonos celulares unos pequeños videos que difundieron en redes sociales y que rápidamente se hicieron virales.

Algunos ufólogos expertos señalaron que este objeta era extraño que ya que no se trataba de un avión y mucho menos de un dron. Asimismo, una de las personas que presenció este suceso, le manifestó a Telemundo que el presunto ovni titilaba como queriéndose comunicar con ellos.

Una mujer señaló que «una luz intensa todo el tiempo parpadeaba , pero era muy fuerte para mí», concordando con las declaraciones de la otra persona que afirmó lo mismo.

No obstante, ella también dijo que cuando esto apareció en el cielo «algo como que me dijo que mirara hacía afuera» , quien añadió que «una voz me dijo ‘hola’».

De esta manera varios expertos han analizado la situación y llegaron a la conclusión de que están analizando si realmente este objeto utilizó algún tipo de lenguaje para comunicarse.

E inclusive internautas comentaron que esto es algo descabellado, e inclusive se atrevieron a mencionar que eso ha sido un mensaje para la colombiana Mafe Walker quien ha manifestado con anterioridad que habla con los alienígenas.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com