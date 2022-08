Al invadir Ucrania, «Rusia está haciendo lo que hacía la URSS», dijo diplomático europeo en Uruguay

Entornointeligente.com /

«Todos los días son complejos» desde que se libró la guerra en Ucrania , hace seis meses, señala Tomas Pospisil , jefe de la sección Política, Prensa e Información y número dos de la delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay. El jefe de Delegación Adjunto, que recibe a El País en la sede diplomática, asegura que las sanciones a Rusia se «verán con el tiempo» y que Europa está haciendo un «sacrificio» para «mostrarle a Rusia que así no se pueden resolver las diferencias en el siglo XXI».

Nació en República Checa pero pasó la mayor parte de su vida profesional en el país que activó la invasión en Ucrania. Aterrizó primero en la capital rusa, poco antes de la llegada de Vladimir Putin , en 1999, donde estudio cinco años en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Más tarde, como miembro de la cancillería checa y del servicio diplomático de la UE también permaneció en Rusia.

Sin embargo, tras casi 15 años en ese país resolvió «salir de esa caja» de ser percibido como un «especialista de Rusia», con el objetivo de «ver el mundo desde otro punto del planeta». Fue entonces que Pospisil -que habla seis idiomas, entre ellos español- aterrizó en Uruguay, en setiembre de 2019. Hace pocos días, hizo una curiosa comparación de Odesa con Punta del Este en redes sociales, lo que le dio más visibilidad. Cuando responde, hace pausas y se muestra cauteloso sobre el desarrollo del conflicto.

El asunto que concita ahora mayor atención internacional es un eventual desastre nuclear ante los choques cruzados en la principal central nuclear de Europa. Para graficarlo, se habla del riesgo de repetir la tragedia de Chernóbil o Fukushima. ¿Estamos viendo la fase más compleja de la guerra?

Yo no sé si en este caso hay una fase más compleja que la otra, desde el punto de vista del riesgo. Para toda la humanidad capaz que sí, el tema de la central nuclear de Zaporiyia es claramente muy dramático, pero para mí todos los días desde el 24 de febrero son muy complejos.

¿Cómo observa la estrategia militar y discursiva que ha aplicado Rusia desde que comenzó la invasión el 24 de febrero?

No sé si me corresponde evaluar eso, porque tampoco soy experto militar. Como ha pasado muchas veces en los últimos 15 años, desde la invasión a Georgia en 2008, todos vemos que pasó algo y Rusia lo llama de otra manera que el resto del mundo. Nosotros vemos que en 2008 se invadió Georgia y Rusia dije que fue a ayudar a la población.

Pero también se puede ir más atrás en la historia. El 21 de agosto de 1968, una fecha muy importante para mi país, pasó lo que llamamos la ocupación de Checoslovaquia por fuerzas del bloque de Varsovia. La Unión Soviética lo llamaba la ayuda internacional al pueblo hermano de Checoslovaquia. Creo que ahora volvimos a la misma cosa. Rusia hace lo que hacía la Unión Soviética hace 54 años.

¿Forma parte de la misma línea?

Lamentablemente, sí.

¿Qué efectividad le atribuye a las sanciones que han aplicado hasta el momento la Unión Europea y Estados Unidos?

Primero hay que aclarar que las sanciones europeas, y solo puedo hablar por ellas, se dirigen contra ciertas personas, ciudadanos rusos involucrados de alguna manera en la invasión a Ucrania. También, las sanciones están contra la economía rusa para debilitarla, para mostrar que nosotros, la Unión Europea, no estamos de acuerdo con lo que está pasando.

Rusia es un país enorme, una economía grande, y claramente tiene sus reservas. Así que si uno esperaba ver los efectos inmediatos de las sanciones sería muy equivocado esperar eso. Eso va a demorar. Ya se ven algunos efectos, pero esos no son los efectos que van a convencer al Gobierno ruso de cambiar su posición por el momento, lamentablemente, porque todavía tienen reservas.

¿Qué autocrítica hace el bloque europeo sobre cómo se ha parado en este conflicto?

Sinceramente, en este caso, yo no veo mucho espacio para alguna autocrítica de cómo hemos actuado. En 2008 cuando ingresé a la cancillería (checa) inmediatamente fui a trabajar a Bruselas, en el Consejo de la Unión Europea. Llegué un mes después de la invasión rusa a Georgia. Ahí sí la Unión Europea no tomó alguna acción muy fuerte para demostrarle a Rusia que es inaceptable lo que pasó y que se tienen que retirar. En 2014, en la anexión de Crimea, desde mi punto de vista también se ha hecho bastante. La reacción de la Unión Europea dentro de lo posible, dado el setting general, me pareció bastante buena.

El 24 de febrero se lanzó la invasión y dentro de una semana ya se aprobó un paquete de sanciones super fuerte, lo cual hasta a mí me sorprendió por la rapidez, la dureza y unidad de los Estados miembros con lo cual se aceptaron estas sanciones. Esta vez no veo nada para criticar.

Viendo el impacto en pérdidas humanas y a nivel económico que ha generado esta guerra, ¿está dentro de las estimaciones del bloque o la situación ha sido más grave de la esperada?

Hasta mis amigos en Ucrania pensaron que cuando se lanzó todo, el 24 de febrero, dentro de una semana los tanques rusos estarían en el centro de Kiev. Por suerte, eso no ha sucedido.

Varios políticos, diplomáticos temían que podría pasar eso, que la invasión rusa podría ser mucho más fuerte, rápida y más exitosa. Por suerte eso no pasó, el pueblo ucraniano mostró su heroísmo, si se puede usar esta palabra. El mundo en la mayoría, absoluta, total, apoyó a Ucrania, no solo moralmente también con hechos.

Si leo bien las noticias, en algunas partes de Ucrania las fuerzas rusas tuvieron que replegarse. Así que desde el punto de vista de lo que podría pasar estratégicamente estamos mucho mejor de lo que podríamos estar el 1 de marzo de 2022.

¿Considera que Rusia ampliará sus ataques a otros países europeos próximos a Ucrania como una muestra de poder? ¿Qué territorios serían los que se encuentran en mayor riesgo?

La voy a responder en lo posible. En 2008, (atacó) Georgia ; desde los años 90 tiene sus fuerzas militares en parte de Transnistria; en 2014 ocurrió la anexión de Crimea y la parte del este de Ucrania. Ahora invadieron todo el territorio del Estado de Ucrania. Claramente es una tendencia que no es nada positiva, por eso países que están más cerca de la zona, como mi propio país, República Checa, así como a Eslovaquia, Polonia, o los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), no les gusta esta tendencia. Por eso, justamente, hacemos todo lo posible para mostrarle a Rusia que así no se pueden resolver diferencias en el siglo XXI. La tendencia está ahí y no queremos que siga.

¿Se analiza desde el bloque europeo la posibilidad de que Rusia podría invadir algún país?

Lo que sí puedo comentar es que, al menos, desde la ocupación y anexión de Crimea, en 2014, varios países europeos lo hacen como parte de su absolutamente normal lógica de defensa nacional. Analizan varios escenarios, qué podría pasar en el mundo, y algunos de esos escenarios incluyen la posibilidad de que Rusia podría invadir a un país miembro de la Unión Europea o de la OTAN .

No es mi rol para pensarlo y analizarlo, pero sí sé que los analistas militares de la OTAN y de la UE, ahí cerca, los vecinos de Rusia sí están analizando esa posibilidad, al menos desde 2014.

¿Cómo observa el conflicto en Ucrania mientras ocurre una dependencia energética del bloque europeo respecto a Rusia?

Lo vi con mis propios ojos cuando estuve en Europa , en julio. Hay mucha incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos durante el invierno europeo. Subieron los precios de electricidad y gas, disminuyeron los suministros de gas desde Rusia por varias explicaciones. Hay mucha incertidumbre, pero la mayoría de los ciudadanos europeos lo ve como lo mínimo que nosotros, la Unión Europea, puede hacer como el sacrificio para ayudar a Ucrania y para parar el régimen ruso, y mostrarles que no es aceptable el invadir otros países en el siglo XXI.

El ministro británico Boris Johnson estimó a fines de mayo que la guerra podría extenderse hasta fines de 2023. ¿La estimación del bloque va en esa línea?

No sé si tenemos como bloque de la Unión Europea una estimación de ese tipo, no estoy seguro. Al menos yo no la he visto. Parece que el invierno europeo de este año todavía sería muy complejo para Ucrania, es muy probable que seguirá la guerra. No conozco muchos casos en la historia de conflictos internacionales donde se manejaría alguna fecha límite, ‘después de esta fecha no tendremos más guerra’.

¿Cuál es la solución realista más clara que ve en este momento para dar fin a la guerra?

La solución más fácil es que Rusia se retire del territorio de Ucrania . Eso es lo más fácil y sería lo más correcto. Si eso es realista de este año, no quiero estimar, porque sería muy complejo. De todas maneras, la solución depende de la decisión soberana del Gobierno ucraniano. Qué es la solución que el Gobierno ucraniano y el Gobierno ruso verían como aceptable para cesar la acción militar.

Hay voces que dicen que si ambas partes retomaban la posiciones antes del 24 de febrero de este año, eso podría ser una solución, pero eso son voces de analistas. Seguramente no es la posición del Gobierno de Ucrania y tampoco de Moscú.

Días atrás se conoció un documento de la Unión Europea donde se anuncia un plan para contrarrestar a partir de 2023 el impacto de China y Rusia en la región. ¿Qué paso considera que debe dar primero el bloque europeo?

El País (de Madrid) publicó alguna interpretación del documento, confidencial, que fue discutido en la reunión de los cancilleres de los Estados Miembros en julio, en Bruselas.

Es una reunión de cancilleres europeos que pasa cada mes y siempre hay algunos temas en esas reuniones, y se habla de varias regiones en el mundo. (Sobre) América Latina se habla dos veces al año. Se habló de la necesidad de adelantar más el desarrollo de las relaciones con América Latina y el Caribe. Se discutieron varias cosas que hay que hacer. Un punto bastante importante es la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre 2023. Esa podría ser una fecha importante. La intención es de avanzar mucho en las relaciones incluso en los varios tratados que tenemos nosotros para cerrar con América Latina, como el acuerdo de asociación con el Mercosur. La ambición es avanzar mucho en este ámbito.

Hablando del acuerdo de asociación ahí hay ciertas tareas que tenemos que terminar nosotros, la Unión Europea, igual como habrá ciertas tareas para terminar todavía del Mercosur.

La intención, sí, lo puedo confirmar, existió la discusión, el documento existe y la Unión Europea tiene toda la intención de avanzar mucho, significativamente.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com