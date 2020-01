AL IGUAL QUE EL AÑO PASADO- Juan Guaidó indicó que va recuperar la señal de Telesur #Guaido #VENEZUELA #13ENE

Entornointeligente.com /

Por su parte, el Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó anunció en una rueda de prensa que tiene como uno de sus objetivos en este año 2020 recuperar la señal del canal Telesur para el país. Por su parte, el dirigente opositor adelantó que en este 2020 tiene pensado idear estrategias ” para recuperar la señal de Telesur” , el canal multiestatal de televisión fundado hace 14 años, que cuenta con la participación de Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Cuba y Venezuela. VER TAMBIÉN: AY CHAMO ? Internautas encienden las redes sociales por la foto del supuesto “paquete” de Juan Guaidó (+FOTO)

A su vez y según Guaidó , esta cadena televisiva que defiende al Gobierno de Nicolás Maduro y a sus aliados políticos en el mundo “promueve a grupos terroristas”, reseñó EFE.

” Ustedes se imaginan en todo el continente ya no una señal que miente, que busca la desigualdad, la desinformación, que promueve a grupos terroristas “, expresó el mandatario venezolano.

La historia es INEQUÍVOCA y el tiempo siempre habla.

Por otro lado, a través de su cuenta en twitter, Guaidó escribió: ” Tras evaluar las opciones jurídicas e institucionales pertinentes, tomé la decisión de iniciar un proceso de reorganización y rescate de Telesur para ponerlo al servicio de la verdad, la pluralidad, la democracia venezolana y regional “. Explicó que la Comisión Presidencial para la reestructuración de Telesur estará conformada por un equipo cuyos nombres serán anunciados en los próximos días. Pero adelantó que se trata de profesionales con experiencia e independencia quienes dirigirán el proceso para poner la señal al servicio de la libertad. Tras evaluar las opciones jurídicas e institucionales pertinentes, he tomado la decisión de iniciar un proceso de reorganización y rescate de Telesur para ponerlo al servicio de la verdad, la pluralidad, la democracia venezolana y regional.

Para ello, he creado la Comisión Presidencial para la reestructuración de Telesur, estará conformada por profesionales con experiencia e independencia quienes dirigirán el proceso para poner la señal al servicio de la Libertad. Sus nombres serán anunciados en los próximos días.

Es importante recordar y hacer mención que el pasado 25 de enero del 2019, el también presidente de la Asamblea Nacional anunció que “pronto reabriremos la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV)”, acto que hasta ahora solo quedó en palabras de la boca para fuera.

Redacción de Gossip Vzla con información la fuente del portal de noticias web de Tenemos Noticias .

