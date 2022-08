AL GREMIO PERIODISTICO TRUJILLANO Y A LA OPINION PUBLICA

Entornointeligente.com /

El Colegio Nacional de Periodistas, no escapa a la crítica situación que enfrenta el país y desde sus 26 seccionales se hace partícipe en el quehacer periodístico e informativo de cada región, siempre basado en lo establecido en la Constitución Nacional, Ley de Ejercicio del Periodismo y su código de Ética.

La Seccional Trujillo viene enfrentando una serie de problemas de orden administrativo desde hace varios años, debido a la falta de ingresos propios, así como el acentuado deterioro de su sede física, la denominada Casa del Periodista, ubicada al final de la Av.10 de Valera.

También se suman situaciones inherentes a la profesión, como lo es la usurpación del ejercicio profesional por sujetos que no son colegiados ni inscritos ante el CNP; se añade el subempleo de muchos licenciados en Comunicación Social, que ejercen labores no inherentes a su formación profesional, generalmente con sueldos bajos. También está la designación en los departamentos de prensa de organismos públicos y privados, emisoras de radio y canales de televisión, así como medios digitales, de personas que no son periodistas colegiados, ejerciendo como tales. Esta situación ha sido denunciada innumerables veces por parte de la Junta Directiva del CNP Trujillo, ante los organismos y empresas involucradas, pero sin resultado alguno.

En los últimos meses, el CNP Trujillo viene enfrentando una presunta campaña de descrédito de su Junta Directiva, surgida por personas con intereses mezquinos, alegando un vacío de poder en el cargo de Secretario General. El titular del mismo, Lic. Jesús Salvador Segovia Rangel, viajó a la republica de Ecuador, por asuntos familiares, esperando resolver algunos asuntos en el lapso de 2 meses, pero lamentablemente sufrió problemas de salud, que lo han obligado a permanecer en ese país, más del tiempo establecido.

En su ausencia, correspondería a su suplente, Lic. Elvia Uzcátegui, asumir como encargada, pero dicha colega, también está fuera del país, así como otros colegas que ocupan cargos directivos o suplentes. Correspondió entonces, asumir dicha suplencia como Secretario General encargado, a mi persona como Secretario de Organización, lo cual es absolutamente legal.

La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, en las personas de su Presidente Lic. Tinedo Guía, Lic. Delvalle Canelón como Secretaria General y Lic. Ivonne Andara como Secretaria de Organización, están al tanto de esta situación y han mostrado su total apoyo a la Junta Directiva CNP Seccional Trujillo.

En nombre de los colegas que me acompañan en la Junta Directiva, hago este exhorto a seguir trabajando en bienestar del gremio, en la consecución y rescate de la corporación que, desde hace 50 años, ha sido referencia en el libre derecho a la información establecido en la Carta Magna. Reitero el llamado a la unión, dejar a un lado resquemores e imposiciones que solo dejan un sabor amargo. Esta Junta Directiva cuya Secretaria General ocupo en calidad de «encargado» y provisional, hasta que retorne su titular Jesús Segovia, no se hará eco de rumores y comentarios en su detrimento, por parte de personas que sólo pretenden fragmentar la unión que durante medio siglo ha prevalecido en el periodismo trujillano y su gremio.

Se ha invitado a los agremiados, a una asamblea general el dia martes 30 de Agosto,la cual fue convocada de manera ilegal, sin conocimiento ni autorización de mi persona como Secretario General encargado; ya la JDN tiene conocimiento de tal situación y han expresado que la misma ni sus decisiones tendrán validez. La convocatoria legal será para el dia jueves 8 de septiembre, a las 10 a.m

Resulta extraño y contradictorio, el comportamiento gremial de varios colegas, que forman parte de la directiva y que en todo este tiempo(obviando los 2 últimos años de pandemia),se tornan en inquisidores, haciendo señalamientos injustos, como el caso de las recientes colegiaciones, que si bien es cierto antes se demoraban, en lo que va de año, son tramitados en 2 semanas. Y las colegas que señalan que en la oficina había carnets tirados en el piso y repetidos, le replico que fueron imprudentes al tomarlos, sin preguntar por qué motivos estaban allí. Abusaron de la confianza que les di, al apropiarse de esos documentos de identificación sin notificarlo.

Finalmente, quiero recordar a los interesados, que esta Junta Directiva fueron electas el martes 13 de noviembre de 2012 y en el acta respectiva lo señala así: Secretario General: Jesús Segovia. Suplente: Elvia Uzcátegui. Secretario de Organización: Edgar Padilla; Suplente: Elizabeth Naim de Torres, Secretaria de Finanzas: María Cabrera; Suplente: Pedro Ignacio Rivero, Secretario de Relaciones, Comunicación y Publicaciones: José Clemente Bastidas; Suplente: Marianela Mavares, Secretario de Asuntos Profesionales, Sindicales, Documentación y Actas: Ernesto Briceño Matusalen, Suplente: Thamar Montero, Secretario de Deportes: Eugenio Sarabia, Suplente: Basco Bracamonte, Secretaria de Mejoramiento Profesional y Cultura: Ramona Alvarado de Barrios, Suplente: Vanessa Andara. Tribunal Disciplinario: Teresita Jiménez, suplente Noel Araujo, Segundo Mendoza, suplente Patricia Araujo, Ronelsa Revilla, suplente María Natacha Aldana, Guillermo Torres, suplente Orlando Castellanos, Tarzán Junior Hernández, suplente Pedro José Torres. Delegadas a la Convención Nacional: Belkys Torres, suplente Crismar Rojas. Comisión Electoral (para el año 2012) presidenta Belkys Torres, Vice Pdta. Benedicta Rivero y secretario Félix Dorante.

Lic. Edgar Padilla

Secretario General (E)

CNP 4856

