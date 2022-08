¿Al futuro le da miedo el pasado?

Entornointeligente.com /

Cuando nos imaginamos el futuro lo concebimos impregnado de nuevas tecnologías, de avances científicos, de comodidades absurdas (Quizás esto mismo se pensaban las mujeres con la llegada de la lavadora a sus vidas) y donde la pérdida de tiempo desaparecerá por completo porque se crearán numerosas actividades virtuales accesibles a todo tipo de públicos.

Una profesora mía decía siempre «las ciencias avanzan que es una barbaridad», algo completamente cierto. Personalmente ante este futuro próximo me surgen diversas cuestiones y estoy segura de que no seré la única. Para ser rápidos, directos e ir directamente al grano, aquí van:

1- ¿En qué lugar se quedarán los sueños?

2- ¿Guardaremos nuestros recuerdos en la nube o en nuestra memoria?

3- ¿Qué lugar se le dará a las emociones?

4- ¿En este ir y venir de gente se podrán construir relaciones estables de amistad y amorosas?

Precisamente quería acabar este improvisado listado con una de las cuestiones que más me preocupan. ¿Cambiaremos tanto que olvidaremos nuestros principios? Ya no me refiero a nuestros principios como personas individuales sino a nuestros principios como sociedad.

Considero que es sumamente importante saber de donde venimos para saber `precisamente a donde vamos, nuestra vida carecería de sentido si no nos lo planteáramos seriamente.

Recuerdo que cuando era pequeña siempre me preguntaba cosas como ¿Por qué a una tabla donde se comía se le tenía que llamar mesa y no de otra forma? ¿Por qué había días festivos en los que los coles estaban cerrados y se paraba el mundo entero y solo abría la cafetería de la esquina? ¿Por qué tenia que ir los domingos a misa? ¿Por qué en Navidad se tenía que hacer un gran festín y recibir regalos de los Reyes Magos en Enero? y un sin fin de preguntas más. Para responder a estas preguntas aparentemente absurdas y sin sentido hay que tener un bagaje cultural, que siempre se menosprecia, y más hoy en día con el auge de la ciencia y la tecnología y la importancia que se le da.

Esto es una simple reflexión personal, breve y malintencionada, para hacer pensar sobre el mundo que queremos legar, la educación que se le va a ofrecer a nuestros sucesores y destacar la importancia que tiene el pasado para construir un mundo mejor, de igualdad de oportunidades para los amantes de la tecnología, pero también para los amantes de la historia, la lingüística, la cultura y en definitiva, de las humanidades.

Nos leeremos pronto, si nos lo permiten.

