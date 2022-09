Al filo de la verdad: Punto verde turístico

Entornointeligente.com /

Periodista Giovanni Cegarra

El Mercado Artesanal «Antonio Rojas Guillén», ubicado en el entorno de la Plaza «Las Heroínas» de Mérida, municipio Libertador del Estado Mérida, ha sido centro de una idea loable, en estos tiempos de cruda crisis y pandemia, en aras de la proyección turística de sectores merideños, entrelazados con la pulcritud que debería mantenerse en toda esta urbe, en lo que se corresponde a la disposición de los desechos sólidos, que hoy día, algunos vecinos y comerciantes inconscientes botan donde les viene en gana, sin importarles el daño ambiental vecinal.

Se trata del Punto Verde Turístico, que nace por iniciativa de la Cámara de Turismo del estado Mérida junto a los de Ecomerida, a lo que han sumado movimientos sociales artísticos cultural de la ciudad, en el afán de afianzar y potenciar la actividad de conservación ambiental citadina a la par del impulso turístico de los sitios de interés histórico cultural, se posesionen como visita de propios y extraños.

Toda iniciativa que vaya en pro del turismo local regional, la preservación del medio ambiente, de las plazas y parques de la ciudad, de sus sitios de recreación turística, etc., bienvenida es, no obstante y no lo tomen a mal, de nada sirve dicho esfuerzo, si entre el colectivo que vive y convive en esta ciudad serrana, no se tiene conciencia cierta de lo que implica el mantener la ciudad limpia, como lo fuese años atrás, cuando era considerada como «la ciudad más limpia de Venezuela», y que hoy, ni la sombra de ello tiene, habida cuenta que a cualquiera, sea vecino, comerciante y similares, perdonen la generalización, poco le importa tirar sus desechos en cualquier lugar, a propósito de lo irregular del proceso de recolección de los desechos sólidos.

Lo del Punto Verde Turístico en sectores de Mérida, merece el apoyo total pero, sin el concurso y actuación responsable de todos los merideños y de los que no lo son, no se logrará el objetivo planteado por los de esta loable iniciativa, se perdería tiempo y esfuerzo, si todos no ponen de su parte para mantener limpia a la ciudad, contribuir mancomunadamente en darle la debida proyección e impulso a los atributos y recursos turísticos recreacionales que ofrece esta urbe al visitante, viajero, turista, que a lo largo del año, nos visita sea temporada alta o baja, más claro no puede cantar el gallo.

CNP 2229

21-9-2022

