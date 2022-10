Entornointeligente.com /

Por El Planeta

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El Planeta tuvo acceso a una fotografía que fue tomada por uno de los migrantes antes de abordar el avión el miércoles 14 de septiembre que revela el rostro de la supuesta Perla y un audio que presuntamente ella le envió a un migrante cuando arribaron a la isla, donde les pide tranquilidad y que no se preocupen. «Diles que se mantengan tranquilos, se tienen que encargar de ellos, más que ahorita se están preparando, diles que se mantengan tranquilos, allí los van a cuidar y allí están los números de la iglesia, que llamen a la iglesia», termina el audio.

Los 50 migrantes venezolanos llegaron a la exclusiva isla el miércoles 14 de septiembre, luego que el gobernador republicano de La Florida, Ron DeSantis, los envío como parte de su plan para reubicar a inmigrantes indocumentados en los llamados estados santuario como Massachusetts y por estar en contra de la política migratoria del presidente Joe Biden, como lo ha expresado públicamente.

«Fui abordado por unas personas que estaba allí las cuales me ofrecieron trabajo, estabilidad, casa, me trasladaron a 45 minutos del refugio de San Antonio y allí nos mantienen por 3 días, me dieron un papel para firmar y nos entregan una tarjeta de Mac Donalds y al otro día a las 5 de la mañana ya estábamos saliendo para un aeropuerto, mi sorpresa fue que nos trasladan hacia un hangar donde están los dos aviones, nos subimos, el avión aterrizó dos veces antes de llegar a Martha´s Vineyard esa tarde», manifestó el mismo migrante.

¿Cuándo usted dice hablaron, me ofrecieron, quién fue, una mujer que se llama Perla? Si fue una mujer que se llama Perla. «Ella tenía un trabajador que nos explicó la situación, de lo que podíamos lograr allá y yo dije que sí, con la necesidad que tú tienes y todo el que tiene hambre y le ofrecen comida va a decir que sí, bajo esas necesidades que tengo, si vine sin nada, qué puedo perder yendo para allá, y mi sorpresa es que cuando llegamos a la isla era un espejismo, no había nada», aseveró.

Lea más en El Planeta

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com