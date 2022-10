Al compás de la vida, una obra para avivar la esperanza

Entornointeligente.com /

Susy Serrano, escritora y artista tarijeña, presentó la semana pasada Al compás de la vida , una obra que reúne 74 poemas que fueron escritos durante la cuarentena por el Covid-19, a través de los que revela busca apoyar a quienes necesiten de unas palabras de ánimo. Con el trabajo escrito, Serrano realizó pinturas que muestran la idea del amor hacia uno mismo y hacia los demás. En las imágenes se muestra una mujer de cabello rubio y con coloridos vestidos que simula estar danzando y expresando felicidad. Autoayuda, esperanza, nuevos horizontes, sueños por cumplir son algunos de los temas que se abordan en los poemas que a decir de la autora son «cortos y fáciles de entender». «Son poemas de autoayuda, de esperanza. Cada poema invita a caminar, o sea al compás de la vida que dejamos que todo fluya y llega como tenga que llegar, confiando en la vida. Haberlo escrito durante la época del encierro fue como para darme una autoayuda y ahora estoy presentándolo para que ayude también a otras personas. Cuando parecía que ya se terminaba todo para todos, que al día siguiente no sabíamos quién se iba o si éramos los siguientes fue el momento en que sentí que tenía que escribir. Es poesía y son fáciles de leer, de entender también», afirmó. Algunos poemas van acompañados de pinturas, en un principio cada poema tenía una imagen, pero el costo iba a ser demasiado elDr. evado, por lo que se redujeron las ilustraciones. La autora reflexiona sobre los momentos difíciles que puede atravesar una persona, pero la idea es enfrentarlos a partir del amor y el entusiasmo, pese a lo que se esté viviendo. Serrano destaca que uno de los poemas del libro que es su preferido y fue justamente el que leyó el día de la presentación. «Es sobre agradecer porque eso para mí es lo principal, saber agradecer a la vida, agradecer a las personas, ser una persona agradecida con todo, incluso con las cosas malas, hay que agradecerlas porque son lecciones de vida», aseguró. La autora resume su obra como un apoyo para «salir de un momento difícil», donde se busca esperanza y entusiasmo para vivir, aspectos que se han quedado de lado por todas las complicaciones, miedos y situaciones que le toca vivir a casa persona. «Es como un regalo para mí y también ahora que lo he presentado, espero que sea un regalo y una ayuda para los demás. Cuando pensamos que ya no, a veces que no es el camino, que se cierra o que tenemos una enfermedad o un momento difícil como ha sido la pandemia, siempre hay un mañana», añadió. El día de la presentación se destacaron los valores que se intenta transmitir, pero además la intención de Susy para que otras personas puedan sentir que pueden seguir adelante.

Sobre los cuadros «He pintado 704 cuadros durante la cuarentena. Escribí cuatro poemas por día y en la tarde pintaba cuatro cuadros al día, o sea que pasé toda la pandemia maravillada. No he sufrido, más bien he sentido que me ayudaba yo misma con esto», contó. Los cuadros que Serrano pintó durante la pandemia están en exposición en su tienda CreaIdeas y tienen un precio de 50 bolivianos. Además, en el lugar también está a la venta su libro.

