Akapellah: Ya no me satisface la idea de ganar una batalla, voy más pendiente de un Grammy

El también llamado «Goldo Funky» conversó con La Republica y habló sobre diversos temas que enfrascan al movimiento. Por ejemplo, se refirió a sus ansias de llegar a Perú, su tema más importante y sobre el poco éxito musical que han tenido algunos freestylers como Aczino y Chuty.

—Muchísimos años. La última vez que fui fue al Taitakunam, que fue un festival genial. Entonces, este festival al que vamos ahorita es de la misma gente, así que mis expectativas son igual de grandes. Perú siempre es una plaza para nosotros, los venezolanos artistas del hip hop. Fue el primer país que me invitó a cantar fuera de Venezuela.

—¿Qué significa el rap para ti?

—Hay varios conceptos que hay que tener claro. Rap y hip hop no es lo mismo. Rap significa writing and poetry. Para mí, el rap es un género musical que representa a la cultura hip hop. El rap es solo un género de música nacido en New York en los años 70, pero es eso.

—¿Cómo observas el rap en Latinoamérica?

—Considero que antes hacíamos hip hop y ahora hacemos rap. Comenzamos haciendo hip hop todos porque antes el rap estaba de la mano del graffiti, del breakdance, era más cultura, había una ideología de por medio. Ya después, que hemos crecido y nos toca mantener la familia, que vivimos en otros países en la situación de inmigrantes, ya se vuelve más un negocio y ahora hacemos rap porque simplemente rapeamos en cualquier género y cualquier tipo de pista. Sí, somos un negocio, somos un producto, pero yo sigo siendo hip hop y considero que no hay nadie más hip hop que yo.

—Tu primer acercamiento con el hip hop, ¿fue el rap o el freestyle?

—El freestyle vino años después. Comencé haciendo canciones, unos amigos que estudiaban conmigo en la escuela de música de pequeño estaban rapeando y, por la curiosidad, les pregunté. Me fueron instruyendo hasta que le agarré cariño y quedé inmerso de por vida.

