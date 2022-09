Ajuste del pasaje en Caracas se come al salario minimo

Entornointeligente.com /

El presidente del Comité de Usuarios de Transporte en Caracas, Luis Alberto Salazar, consideró este lunes 5 de septiembre que los transportistas solo están velando por sus ganancias al subir el pasaje a tres bolívares, no consideran la situación económica del país, debido a que ese aumento sobrepasa lo que es el valor del sueldo mínimo de un mes si se hace el compilado de dos viajes al día en ese lapso de tiempo.

Salazar cree que en el país no existe suficiente combustible para abastecer al transporte en general, lo que trae según su opinión un fuerte incremento de los bienes y servicios en el país. A su vez, genera otro problema en las estaciones de servicio por el pago de «coimas» de hasta 60 dólares para tener combustible y continuar circulando, en una entrevista concedida a Globovisión.

Por ello, afirmó, es que están discutiendo el tema del pasaje mínimo y no para brindar un mejor servicio. Según su opinión, en una mesa de negociación donde estén todos los sectores afectados se debería pedir al Estado que se les dé a los transportistas su subsidio vía patria y que se les entregue vía código QR. En ese sentido, cree que los profesionales del volante no les representa porque no les es rentable y por ende, obligarlos a que lo acepten.

Manifestó la importancia de que en Venezuela se pueda dar la estabilidad económica que se necesita para así evitar la fluctuación continua del «ajuste» y aumento del pasaje. Estas decisiones al final recaen en los usuarios, por lo que reiteró que es el Estado el que debe asumir este aumento y que se paguen subsidios directos.

Criticó que Fontur no esté cumpliendo su verdadera función de dar financiamiento a los transportistas para que puedan acomodar o comprar nuevas unidades de transporte a través de créditos, así como también dijo que en cada cooperativa de transporte debería haber un fiscal de esa instancia para también defender los intereses de los ciudadanos.

A partir del 31 de agosto, los transportistas en Caracas comenzaron a cobrar Bs 3 de pasaje mínimo, lo que equivale actualmente a 0,40 centavos de dólar.

En ese sentido, señaló que durante una asamblea entre las asociaciones civiles que prestan servicio de transporte en Caracas, se determinó que la tarifa interurbana pasará a costar cuatro bolívares y las especiales, que comprenden más de dos municipios o entre estados, tendrá un valor de seis bolívares.

El director ejecutivo de la Cámara de Transporte Interurbano de Caracas, Fernando Mora, indicó el viernes 2 de septiembre que lo que se registró fue un «ajuste» de las tarifas, argumentando que la economía venezolana se encuentra dolarizada y que uno de los rubros que se mantiene cobrando en bolívares, con tarifa regulada y fijada, es precisamente el de transporte.

Por ende, manifestó que ese ajuste les permitirá poder mantener las unidades funcionando porque los insumos deben comprarlo en divisas y ellos están cobrando en una moneda que se devalúa.

