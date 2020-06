Ajustan detalles del Pytyvõ 2.0: esto se sabe hasta ahora

Entornointeligente.com /

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, confirmó que están “terminando” los detalles del nuevo Pytyvõ, que irá orientado a los informales con más necesidades, como los que trabajaban en comercios, servicios, gastronomía, etc; pero con un énfasis a los que se encuentran en la frontera.

A nivel país alcanzaría a unas 800.000 personas, entre las cuales, un mínimo de 125.000 serán de las ciudades fronterizas como ocurrió en el Pytyvõ tradicional (75.000 solo en Alto Paraná), pero con la diferencia que ahora apuntan a aumentar esta cifra para ese grupo.

En cuanto al monto que recibirán, el viceministro aclaró que podría ser inferior a los 548.000 guaraníes que distribuyeron en esta versión original, pero con el objetivo de extender la cobertura por cuatro meses.

Los requisitos en general serán los mismos, entre ellos, no ser funcionario público, no estar alcanzado por el IRP, no recibir ninguna otra asistencia del Estado, entre otros, pero en esta ocasión con un énfasis en certificar la ubicación geográfica, ya que se dará prioridad a los pobladores de frontera.

FINANCIACIÓN

El nuevo rostro del Pytyvõ será financiado con reasignaciones de la Ley de Emergencia y otros recuersos que serán movilizados y revelados “muy pronto”.

INSCRIPCIÓN Y FILTRACIÓN

Las inscripciones seguirán siendo nominales y se mantendrá el mecanismo de postulación bajo declaración jurada. Los datos serán contrastados con las entidades del Estado.

