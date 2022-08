Aitana recupera el accesorio de pelo que todas llevábamos en la adolescencia y da una vibra muy Britney

Entornointeligente.com /

Aitana está sacándose el máster en estilo dosmilero y no para (no para, no para) de reutilizar las tendencias y accesorios de estética Y2K . Este fin de semana ha vuelto a demostrárnoslo con un complemento para el pelo que todas teníamos en nuestra adolescencia .

En Trendencias El bikini triangular de Aitana que demuestra que menos es más: fichamos su versión low cost en El Corte Inglés La joven cantante está pasando unos días de vacaciones con su familia en Ibiza. Allí ha aprovechado para relajar su estilo y hacerlo más veraniego, a golpe de combinar un look blanco de estilo tenista monísimo y muy dulce. La guinda del pastel viene en forma de accesorio para el pelo, con esa cinta de punto tan preppy y aniñada .

Aitana ha vuelto a peinarse con cinta del pelo , como ya hizo Bella Hadid con la cinta elástica de pelo en su día. Lo ha hecho más allá del gimnasio, consiguiendo un peinado muy fácil y cómodo de vibes colegiala que parece sacado del videoclip Baby One More Time de Britney Spears.

Si te gustan todos los peinados de Aitana y quieres probar con este accesorio de pelo para evitar que se te meta el pelo en la cara, H&M tiene dos opciones básicas y una un poco más especial en versión muy low-cost , perfecto para usar en verano y hacerse un recogido de playa bonito.

Pack de dos cintas de pelo de punto de H&M, 5,99 euros .

Pack de dos cintas de pelo de punto

PVP en H&M 5,99€ Cinta de pelo de punto con cristalitos de H&M, 4,99 euros .

Cinta de pelo de punto con cristalitos

Fotos | @aitanax , H&M .

