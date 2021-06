Aisak, The Queer Queen, llega a la palestra musical “Caliente”

Entornointeligente.com / Con la extravaganza de la moda y la rudeza urbana, Aisak, The Queer Queen, llega a la palestra musical para hacer bailar y disfrutar a todas las personas con su primertema promocional, Caliente. Éste, su primer sencillo está escrito y producido por el músico Nuyen Díaz, mezcla repiques y percusiones cariocas con beats urbanos actuales, que garantizan una explosión musical exótica que hará mover el cuerpo de las personas que quieran activarse y desconectarse. Aisak es un artista multifacético, recordado por su participación en diversas obras de teatro taquilleras, de la extrañada fiesta teatral, Microteatro Venezuela que se realizaba en los espacios del Urban Cuplé del CCCT, Caracas,Venezuela, en las que se destacan: Par de dos, Agótame ésta, Hermanas de leche, Master Shit, Drama Queen y Dos Policías en Apuros; que le otorgó el premio de actor destacado de la temporada y una peculiar visita al comando de la PNB. Con su nuevo título The Queer Queen, este joven e irreverente artista, incursiona en la industria musical venezolana con la intención de romper estereotipos “y que podamos disfrutar de un lenguaje universal que no entiende de prejuicios y limitaciones como lo es la música”. Caliente ya está disponible en Youtube con un video lyric realizado por Arellano Film Marker y próximamente en todas las plataformas musicales. Aquí lo puedes disfrutar: https://www.youtube.com/watch?v=KhP3WNVJK3k El videoclip oficial se estrenará el 28 de junio y cuenta con la dirección de Félix Guedez y la producción general de Dali Yazawa.

