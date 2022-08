Airsoft, ¿la evolución del Paintball? 

Entornointeligente.com /

El Paintball y el Airsoft son deportes muy parecidos, en ambos equipos de 5 o 10 personas —dependiendo del tamaño de la cancha—, juegan a acertarse con armas no letales. El juego se puede dar en varias modalidades con distintos objetivos, como mayor cantidad de tiros acertados, capturar la bandera; incluso, juegos de rol, como salvar al rehén. Si una persona es acertada, debe declararse como tal y volver a la zona de inicio bajo un tiempo de penalidad.

Muchos lo usan como un entretenimiento diferente y, otros, para entrenamiento con armas que se consideran afines. Sin embargo, existen diferencias, especialmente en las armas o marcadoras, como se las llama en el ámbito.

Las diferencias En el Paintball, las armas son todas similares, muy diferentes a un arma de fuego, y se disparan balines de pintura. Como lo dice su propio nombre, la munición de las réplicas son «esferas de pintura».

«Decimos que el Airsoft es la evolución, porque se utilizan armas más parecidas a las reales, que nos permite manejar con rapidez y precisión diferentes armas como rifles de asalto, pistolas, rifles de francotiradores, subfusiles y otros modelos», mencionó Diego Kemper, gerente comercial de Camping 44 .

Esto permite que el equipo de personas tenga diferentes atributos y pueda organizarse de manera diferente, mediante estrategias. Por ejemplo, una persona tiene un rifle de asalto y puede disparar a mediana distancia, mientras que otra es un francotirador que puede disparar a larga distancia. Dependiendo del escenario y de la modalidad, se pueden preparar diferentes estrategias para ganar.

El manejo de las armas es más real, ya que el usuario debe aprender no solo cómo apuntar y manejar el arma, sino cómo moverse apropiadamente, recargar y a utilizar diferentes armas a la vez, por ejemplo, un rifle de asalto y una pistola. Muy diferente a la actividad de disparar en un polígono de tiros estando quieto y practicando la precisión.

WhatsApp Image 2022-08-16 at 11.38.51 AM (1).jpeg ¿Dónde jugar? Existen varios lugares donde las personas pueden probar este innovador deporte y uno de ellos es Camping 44. En la tienda tienen una gran variedad de armas de Airsoft que, no solo tienen un precio accesible, sino que también son realistas. Estas armas son de libre compra y venta.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

