Aire contaminado, humo y viento norte: Piden cerrar ventanas y usar mascarillas

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ( Mades ) alerta sobre la mala calidad del aire en el país, con una «alta concentración de material particulado MP2.5 sobre Asunción y la Región Occidental, debido a quemazones en la zona del Pantanal, cuya rápida dispersión se debe al fuerte viento norte que se tiene en estos momentos».

Ante esta situación de contaminación del aire , la institución recomienda el uso de mascarillas , especialmente a los grupos sensibles; cerrar ventanas de las casas y edificios; evitar las actividades físicas al aire libre; y por último, sugieren estar atentos a las recomendaciones emitidas desde el Ministerio de Salud.

Calidad de Aire

Alta concentración de material particulado MP2.5 sobre Asunción y la Región Occidental, debido a quemazones en la zona del Pantanal cuya rápida dispersión se debe al fuerte viento norte que se tiene en estos momentos. pic.twitter.com/ViqYn9f6LU

Por su parte, organización internacional IQAir encargada de medir la calidad del aire en el mundo, informa que el humo procedente de la selva del Amazonas, Brasil, está creando una calidad de aire peligrosa en la región.

Señala que los incendios de la selva tropical están alcanzando su punto máximo estacional, a tal punto de que el humo procedente de la selva tropical puede viajar a través de los océanos e impactar también en continentes distantes.

Según el mapa de medición de calidad del aire de la organización internacional IQAir, el aire que circula actualmente en el país es calificado de «insalubre».

Smoke from the #AmazonRainforest is creating hazardous air quality in the region. Set to clear land, rainforest fires are reaching their seasonal peak. Read how #smoke from the rainforest can travel across oceans and impact distant continents.

— IQAir (@IQAir) September 7, 2022 Según el sistema de medición local Aire Paraguay , la calidad del aire en varios puntos de Asunción va entre «insalubre» e «insalubre para grupos sensibles» en la escala de referencia del AirNow de EEUU , con niveles de preocupación o códigos «naranja» y «rojo», ya que se registran niveles de entre 120 y 151 del «índice de calidad del aire».

calidad del aire – índice.jpg En tanto, la Dirección de Meteorología informó también que vientos del sector norte siguen afectando al país con intensidades de 50 a 70 km/h, por lo que no se descarta que alcancen valores superiores durante la tarde de este jueves.

En ese sentido, aclara que los departamentos afectados por este fenómeno son Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay, Boquerón.

