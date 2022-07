Ainda sobre o debate em torno da linguagem inclusiva

Entornointeligente.com /

O artigo Porque é que «todes» não é todos, nem todas? , de José Pacheco Pereira, é expressão de uma velha querela sobre a linguagem inclusiva que, neste caso, teve por pretexto a campanha » ABCLGBTQIA+ » da Fox. Muito do que havia criticar foi já exemplarmente feito , mas não posso deixar de dizer, o quão sintomático é que um homem branco cisgénero e heterossexual se sinta oprimido com a linguagem inclusiva e queira dizer às pessoas negras, roma/ciganas e LGBTQIA+ como se luta ou que um dos mais estabelecidos opinion makers se sinta «excluído» com a chegada à nossa praça de outras pessoas e ideias. Compreende-se o incómodo da perda de privilégio, e o autor está no direito de discordar, mas a argumentação avançada parece, por vezes e no mínimo, contraditória.

