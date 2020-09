Ainda sem clube, Luis Suárez envolvido em suspeita de fraude num exame de italiano

Entornointeligente.com /

Está ainda turvo o futuro desportivo de Luis Suárez. Não por razões contratuais, não por um alegado desencontro de verbas nas negociações salariais, mas por causa do domínio da língua italiana. Isto porque foi aberta uma investigação por suspeita de fraude na realização do exame obrigatório para a obtenção de cidadania, quando a mudança para Turim era o cenário mais provável. “Ele usa os verbos todos no infinitivo”, apontam os investigadores.

Mais populares CDC volta atrás: vírus transmite-se principalmente de pessoa para pessoa e não pelo ar Os serviços secretos desconfiaram que Trump era um agente estrangeiro i-album Arquitectura Esta casa é um trevo de betão numa floresta de pinheiros Vamos por partes. A hecatombe do Barcelona na Liga dos Campeões, em Lisboa, a 14 de Agosto, conduziu a uma revolução interna que, entre outros efeitos, levou à troca de treinador. Ronald Koeman, o novo técnico dos catalães , traçou então um plano de reformulação do plantel e da estrutura do futebol que não incluía alguns jogadores de topo – um deles era Luis Suárez.

Graças aos créditos acumulados na Catalunha (198 golos em 283 jogos), bem como antes no Liverpool (82 em 133), e à dimensão que ainda tem na selecção do Uruguai, Suárez continua a ter muito mercado. E um dos pretendentes à sua contratação é (ou foi) a Juventus, que há poucos dias rescindiu contrato com o argentino Gonzalo Higuaín. O problema é que as vagas para jogadores extra-comunitários já estão preenchidas no plantel bianconero .

#Suarez , #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università https://t.co/Dw2vJjs3Ah #serieA

— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) September 22, 2020 É aqui que entra o tal exame académico, como mola propulsora para a obtenção da cidadania italiana. No dia 17 de Setembro, Luis Suárez chegou à Universidade para Estrangeiros de Perugia para realizar a prova, mas as autoridades acreditam que o avançado já tinha tido acesso prévio às perguntas. E de acordo com a imprensa italiana, foram vários os indícios recolhidos através da intercepção de algumas conversas.

“Ele não deve, ele tem de e vai passar, porque não se vai deitar fora 10 milhões de salário por época só porque ele não tem um B1”, cita o jornal Gazzetta dello Sport . “Mas ele não conjuga os verbos, fala sempre no infinitivo”, prossegue, numa conversa que terá envolvido também um membro do topo da cadeia da universidade. “Digam-me que nota é para dar e pronto”, revela o diário desportivo.

A investigação do Ministério Público terá apurado também que as perguntas eram já do conhecimento de Luis Suárez na altura da realização do exame e que a decisão de aprovar o uruguaio foi tomada pelas autoridades máximas da universidade. De todo o modo, a recolha de prova junto da instituição de ensino prossegue, sendo que o jogador não estará sob investigação, mas poderá ser ouvido no desenrolar do processo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público.

Subscrever × A cúpula da Universidade para Estrangeiros de Perugia já reagiu, entretanto, refutando as acusações. “Em relação às investigações em curso, reafirmamos a veracidade e a transparência dos trâmites seguidos no exame do futebolista Luis Suárez e confiamos que isso será provado no final das verificações em curso”, garante a direcção da instituição, citada pelo jornal espanhol Marca .

Com as portas da Juventus praticamente fechadas, o Atlético de Madrid é agora apontado como o destino mais provável de Luis Suárez, depois de o jogador ter aceitado baixar o valor da indemnização a que teria direito em Barcelona para agilizar a desvinculação. Na capital espanhola, os ” colchoneros ” estarão a oferecer-lhe um contrato de duas épocas, com um vencimento anual a rondar os nove milhões de euros.

Continuar a ler

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com