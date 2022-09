Ainda não foi hoje que João Leão ficou a saber se irá liderar o Mecanismo Europeu de Estabilidade

Entornointeligente.com /

Os ministros das Finanças da zona euro não conseguiram novamente consenso, esta sexta-feira, sobre a nomeação do próximo director executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), cargo ao qual concorre João Leão , adiando a votação pela terceira vez.

A discussão estava na agenda da reunião do conselho de governadores do MEE, do qual fazem parte os ministros das Finanças da zona euro, que estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira para um encontro informal na cidade de Praga, no âmbito da actual presidência da República Checa do Conselho da União Europeia.

Pelo insucesso das consultas prévias à reunião de hoje do Eurogrupo para um consenso, o conselho de governadores do MEE nem se chegou a reunir para votar os dois nomes em cima da mesa para a liderança do MEE, os ex-ministros das Finanças português João Leão e luxemburguês Pierre Gramegna, o que levou a um terceiro adiamento da votação, informaram fontes europeias.

Um destes nomes deverá substituir o alemão Klaus Regling, que é director executivo do Mecanismo desde a sua criação, em 2012, e termina o seu mandato a 7 de Outubro, pelo que a sucessão no MEE deveria acontecer a partir de 8 de Outubro.

Perante este novo adiamento da votação, o assunto deverá voltar a ser discutido à margem da reunião do Eurogrupo de início de Outubro pelo Conselho de Governadores do MEE, o órgão máximo de tomada de decisões do organismo que é composto por representantes governamentais de cada um dos 19 accionistas do mecanismo, os países do euro, com a pasta das Finanças. Portugal está representado pelo ministro da tutela, Fernando Medina.

