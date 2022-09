Aida Victoria Merlano también será imputada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Entornointeligente.com /

Luego de que un juez condenara a Aida Victoria Merlano por complicidad en la fuga de su mamá, este miércoles se conoció que la Fiscalía también le imputará cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según trascendió, la influencer no ha podido justificar el origen de varios bienes que están a su nombre ante el ente investigador.

Al parecer, este nuevo lío jurídico se relaciona con presuntas actividades ilícitas de una empresa que constituyó su padre biológico, José Antonio Manzaneda Vergara.

Aunque Aida Victoria asegura que no tiene contacto estrecho con él, la joven figura como representante legal de algunas propiedades adquiridas por esta sociedad.

Entre los bienes que Merlano no ha justificado estarían una propiedad, dos parqueaderos y un depósito localizados en Bogotá.

Uno de los socios de esta empresa sería una persona con antecedentes judiciales y con investigaciones por acciones ilegales como la compra de votos para las elecciones de marzo de 2018.

Cabe recordar que este martes un Juez de la República emitió fallo condenatorio en contra de Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre la excongresista Aida Merlano. El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre, a las 2:00 de la tarte, la audiencia en la que se dará a conocer el monto de la pena que deberá cumplir.

«A diferencia de los que la gente puede pensar, que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel», dijo la influencer en medio de lágrimas.

