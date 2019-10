Ahora Profesor Benito M. â” Bad Bunny ofrece charla en la Universidad de Harvard

Entornointeligente.com /

El artista llego a la prestigiosa Universidad de Harvard para charlar con los estudiantes sobre activismo y música. Benito Antonio Martínez Ocasio , mejor conocido como Bad Bunny , ofreció una charla a los estudiantes y aspirantes músicos y creativos, sobre cómo compagina su música y sus presentaciones con el activismo y la protesta.

De la misma forma, habló sobre su propuesta sin género en una música como el trap y explicó cómo crear espacios artísticos socialmente inclusivos.

Esta conferencia a la que asistieron 450 estudiantes , fue dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico” que estudia la historia política del reguetón en Puerto Rico.

El profesor Benito Martínez , como lo nombraron los jóvenes, compartió algunos vídeos en Instagram de la clase, parte de la serie mensual Uncut de No Label , una agencia que permite que los artistas compartan sus ideas en espacios no tradicionales.

Por otro lado, el puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos al colaborar con Natanael Caro , en una versión remix de la canción “Soy el Diablo” del género Corrido. La impresión fue tanta, que incluso se volvió tendencia en Twitter .

Sin duda el Conejo Malo no deja de sorprendernos, mostrando diferentes facetas.

