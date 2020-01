Entornointeligente.com /

Cuando se bañaba en una quebrada cercana a su residencia, un jovencito pereció ahogado. El chico contaba con 16 años de edad y estaba domiciliado en el caserío Chorobobo del Municipio Palavecino.Era hijo de Yorman Luna y de Carmen Coromoto Rojas. Trascendió que el chico se bañaba en la quebrada La Pastora, que pasa cerca de la vivienda en donde él mismo habitaba. Mientras se bañaba, el muchacho fue succionado repentinamente hacia un tubo de gran diámetro que tiene acceso al caudal de la referida quebrada. Y, por más que trató, el chamaco no pudo contra la fuerza de la succión acuática. Fue entonces allí cuando, al fallarle las fuerzas, pereció ahogado. El jovencito fallecido estudiaba bachillerato en el liceo público de Chorobobo. Loscuerpos policiales de la localidad adelantan ya las averiguaciones de rigor. The post Ahogado pereció un joven en Chorobobo appeared first on El Informador Venezuela .

