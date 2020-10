  ¡No te lo pierdas! Volver a ver la lluvia de estrellas dracónidas

Octubre estará lleno de eventos astronómicos sorprendentes, pues además de la oposición de Marte el día 13 y la Luna azul del día 31, este martes comienza la lluvia de estrellas dracónidas, que convertirá el cielo en algo digno de admirar hasta su finalización el próximo domingo 11 de octubre

Octubre estará lleno de eventos astronómicos sorprendentes, pues además de la oposición de Marte el día 13 y la Luna azul del día 31, este martes comienza la lluvia de estrellas dracónidas, que convertirá el cielo en algo digno de admirar hasta su finalización el próximo domingo 11 de octubre.

El 8 de octubre, la Tierra atravesará una corriente de polvo que proviene del cometa 21P/Giacobini-Zinner y el resultado podría ser una lluvia de meteoros Dracónidas.

Según la NASA , este evento astronómico está entre los más lentos que se tienen registro, pues las dracónidas golpean la atmósfera a 20 kilómetros por segundo. Esto minimiza su peligro para los satélites y para las naves espaciales, además de favorecer su visualización. También, debido a que su radiante (el lugar del que parece partir su trayectoria) se ubica en la constelación de Draco, la lluvia puede apreciarse en el hemisferio norte (México incluido) y zona ecuatorial .

Algunos expertos destacan que también lo llaman giacobínidas debido a que se origina de los restos que va a dejando a su paso el cometa 21P/Giacobini-Zinner, descubierto en 1900 por los astrónomos Michel Giacobini y Ernst Zinner.

Otro aspecto que se debe considerar para contemplar mejor el fenómeno es que habrá días donde podrá verse con más claridad: según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) , una institución con sede en España, la lluvia será más visible del 7 al 8 de octubre. No se requieren telescopios o binoculares, sólo estar en un sitio alejado de las zonas luminosas. Para una mejor visualización, ayuda observar durante un rato hacia zonas sin luz; esto con el fin de poder apreciar mejor las estrellas. Para su mejor observación, es vital mirar en dirección opuesta a la Luna.

Con Información de Milenio.com

Informe21/LJ

