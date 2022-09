Agustín Marchesín: «Salí llorando de América. Me costó años aceptar que me fui»

Entornointeligente.com /

El portero argentino Agustín Marchesín reiteró el cariño que guarda por el América , equipo en el que militó durante dos años, al compartir que sufrió cuando dejó de vestir los colores azulcrema.

En entrevista para LaLiga , el cancerbero sudamericano reveló que «salí llorando de América «, pues se sentía muy querido y logró cosas importantes, como el título del Apertura 2018.

«Realmente me costó muchísimo, porque fue una decisión más familiar por llamarlo de alguna manera, porque yo no quería saber nada de irme de ahí», aseveró el cancerbero.

En el mismo tenor, Marchesín reiteró que «me costó mucho salir, inclusive creo que me costó años aceptar que me fui».

Agustín Marchesín reiteró su cariño por el América. Imago7 Marchesín mencionó que llegar a Europa representaba un salto importante en su carrera, pues jugar en el Porto le brindó la oportunidad de cumplir un sueño, jugar la Champions League .

«Era el sueño de jugar Champions, lo que significaba, lo que era jugar en Europa, pero me costó mucho. Me costó años aceptar que me fui», expuso el argentino, actual guardameta del Celta de Vigo .

«Estaba de vacaciones en mi pueblo cuando recibí la llamada de mi representante que el club me había vendido y que tenía que arreglar mi contrato», comentó Marchesín sobre la forma en la que se enteró que no seguiría en las Águilas.

Del mismo modo, aseguró que no podría describir con palabras la grandeza del América y lo que representó para él vestir sus colores.

«Llegar al América fue un sueño hecho realidad por lo que representa a nivel nacional e internacional, porque es un club muy grande y uno conoce al América desde adentro con la magnitud que tiene. Es imposible describir con palabras lo que representa realmente», dijo Marchesín .

