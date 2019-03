Aguda escasez de agua crea zozobra en zonas del noroeste Marabino (fotos)

Entornointeligente.com / Sin distingo de clase social, edad o sexo la crisis por escasez de agua continúa golpeando sin misericordia a los marabinos que todos los días salen con sus trastos a ver dónde consiguen un poco para llevar a sus casas sedientas.

Este domingo 24 de marzo no fue diferente y en Amparo, a un lado de la Circunvalación 2, vecinos de esta zona, Monte Santo, San José y otros sectores hicieron cola para bajar por una empinada cuesta hasta el fondo del cauce de una cañada donde una tubería de aguas blancas mantiene el líquido vital por gravedad salvando a estas comunidades de la sequía total tras varias semanas sin recibir una gota por tubería.

Muchos se exponen al peligro de rodar cuesta abajo cuando suben cargados con baldes o garrafones y caer desde una altura de cuatro metros.

“Es peligroso pero no queda otra alternativa. Si no bajamos no tenemos agua. Hay que correr el riesgo”, dijo José Santander, un anciano de 66 años tras subir con un botellón de 18 litros a verterlo en una pipa, que cargó en su automóvil para luego bajar por otro garrafón y repetir la faena hasta llenar el tonel.

Carmen Arocha, vecina de Monte Santo, reveló que “gracias a Dios por esta tubería sale una poquita de agua de vez en cuando. Esto se llena de gente que viene de todos lados a buscar el agüita”, dijo.

En los sectores Cuatricentenario, Raúl Leoni, El Pedregal, Patrulleros y zonas circunvecinas la crisis por la falta del líquido es grave pues según voceros no llega desde hace 10 días en algunos lugares y en otros ya suma hasta dos semanas.

En horas de la tarde manifestantes sedientos cerraron la calle 25, que da acceso a la planta de bombeo del sector Santa María, que inexplicablemente, según voceros de la comunidad, tenía sus puertas cerradas. Residentes del sector se surten de esta fuente para paliar la crisis que ha generado la falta total por largos periodos del líquido vital en la ciudad desde el pasado mes de diciembre.

