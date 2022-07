Agua, nuevo factor de incertidumbre para la industria

Entornointeligente.com /

Un eventual racionamiento en el abasto del agua por la emergencia de sequía en México, principalmente en el norte del país, genera incertidumbre entre el empresariado mexicano, porque podría representar un nuevo golpe a la operación de las cadenas de suministro, que se recuperan del rompimiento derivado de la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania, mientras que las autoridades buscan «paliativos» en lugar de soluciones de fondo.

José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), sostuvo que la sequía provoca «inquietud» entre la planta productiva, porque el uso del agua es esencial para la manufactura, aunque hace tiempo existen procesos de reciclado.

Ahora, dijo, en Concamin se trabaja sobre una campaña «Industriales Unidos por una mejor cultura del agua», y lo que «Estamos haciendo son acciones de sensibilizar el tema del agua» para lograr una mejor operación.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó un acuerdo esta semana en el que establece que ante la situación de falta de agua en el norte del país, «se podrán reducir de forma temporal los volúmenes de aprovechamiento de líquido concesionado a usuarios en las cuencas afectadas, todo esto para abastecer a la población es que los requieran».

«Si esto llegara a ser una restricción para la industria (automotriz), entonces sí sería una incertidumbre y nos veríamos, pues no solamente con la parte de no tener certeza de abastecimiento de agua, sino ya tendríamos una afectación a las cadenas productivas», adicional a padecida con el rompimiento de las cadenas de proveeduría con la pandemia, que alteró su operación, expresó Alberto Bustamante, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En el acuerdo publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación, la Conagua hizo una declaratoria de emergencia por sequía y afirmó que alrededor de tres cuartas partes del país están sufriendo por falta de lluvia, mientras que poco más de la mitad experimenta sequía severa a extrema, por lo que se declaró emergencia por sequía.

Entre las entidades que padecen una sequía extrema se encuentran Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California, mientras que en sequía severa están Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Sinaloa.

La declaratoria de emergencia comenzó el 13 de julio y tiene como objeto regular acciones de los titulares de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Piden no satanizar En entrevista por separado, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reconoció la gravedad de la sequía en el país y el mundo, pero «satanizar a la industria con los mensajes que se puedan dar desde el gobierno, no son correctos, no ayudan a la resolución del problema y sirven como una pantalla distractora de la problemática».

Abundó que la falta de políticas públicas, la mala utilización de subsidios a la disponibilidad de agua de parte de los operadores urbanos y falta de inversión para atenuar desperdicios, así como la ausencia de inversión e incentivos regulatorios y de modernización de sistemas de riesgo, entre otros temas, se han desatendido y comienzan a generar crisis que se tratan de resolver «con paliativos».

El directivo refirió que la industria automotriz es de los sectores que más han invertido la reutilización y uso eficiente del agua y «eso lleva a considerar que su impacto en el uso de recursos hídricos en el país es baja».

«La industria automotriz siempre ha tenido establecido sistemas de reciclaje de agua y de procesos internos para no desperdicio de la misma, pero si falta el agua, pues es algo que puede afectar no nada más a la industria automotriz», alertó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya.

