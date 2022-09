Agrupamento de escolas diz que foi o Verão quente e seco que destruiu o «pequeno jardim» de Guilherme

Entornointeligente.com /

«Um exemplo de amor à natureza, estudo, dedicação, persistência», «Precisamos de muitos mais projectos destes», foram alguns das dezenas de comentários de leitores que a reportagem publicada este sábado no PÚBLICO suscitou. Muitos questionaram também a responsabilidade da escola no que terá acontecido ao espaço que o aluno Guilherme Ramos passou os últimos dois anos a recuperar.

A direcção do agrupamento de Escolas das Laranjeiras, a que pertence a Escola Secundária D. Pedro V, publicou esta terça-feira um comunicado no seu site refutando qualquer responsabilidade e atribuindo o desaparecimento do que havia naquele espaço verde ao tempo quente e seco. «O Verão, como todos sabem, foi este ano particularmente quente e seco, pelo que as plantas não resistiram a esta delicada situação e secaram», escreve a direcção do agrupamento.

«Essa situação foi agravada pela queda abundante de agulhas de pinheiro que formou uma capa espessa de caruma no solo, contribuindo ainda mais para a ocorrência de acidez e secura do solo e das espécies plantadas», lê-se no comunicado.

Uma justificação que Guilherme Ramos contesta: «Em Agosto havia muitos pinhais com plantas, não é por aí. Não faz sentido. Já havia plantas de porte arbustivo perene, que ficam dormentes, mas não secas», explica.

Poderia o que havia ali ter simplesmente secado durante o mês de Agosto? «Não faz sentido o espaço estar naquele estado porque secou. Onde estão as plantas secas?», questiona Guilherme. «Pelas fotografias percebe-se que houve intervenção humana», acrescentaria David Avelar, biólogo e investigador em adaptação e alterações climáticas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), ouvido para a reportagem.

A direcção do agrupamento afirma ainda que a «a escola e a sua direcção nunca obstaculizaram, antes consentiu e facilitou a iniciativa». «O aluno em causa sempre foi apoiado pela escola no seu desiderato de fazer um pequeno jardim com várias espécies de plantas, ao qual juntou a introdução de alguns pequenos insectos na escola, numa experiência de biodiversidade .»

Porém, em nenhum momento, os responsáveis da escola referem ter tomado qualquer tipo de medida para manter vivo o espaço verde criado por Guilherme Ramos. O aluno reitera o que afirmou na reportagem: ainda que a direcção nunca tivesse impedido a sua actividade naquele espaço, nunca disponibilizou a ajuda necessária. «Se era para isto tudo preferia que me tivessem dito logo que não», diz.

Imagem do espaço recuperado por Guilherme Ramos, em conjunto com colegas e professores, após o primeiro ano de intervenção. DR Fotografia tirada no início do mês de Setembro, após o regresso do aluno à escola DR Fotogaleria DR Pedidos de entrevista do PÚBLICO sem resposta Antes da publicação da reportagem, o PÚBLICO tentou contactar várias vezes a direcção da escola. Nunca obteve qualquer resposta, nem via email, nem por via telefónica. Só agora, após a publicação do trabalho, o agrupamento decidiu divulgar a sua versão sobre este caso.

Esta terça-feira, após a divulgação do comunicado por parte do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, o PÚBLICO tentou novamente entrar em contacto com a direcção da escola. O director, Amílcar Albuquerque dos Santos, respondeu reiterando que «não houve nenhuma destruição intencional» do projecto do aluno.

Antes da publicação da reportagem, o PÚBLICO procurou também saber junto da Câmara Municipal de Lisboa (CML) qual era a entidade responsável pela manutenção e limpeza dos espaços verdes da escola em questão. Não obtivemos resposta, mas a directora municipal do Ambiente, Catarina Freitas, contactou entretanto o pai do aluno por e-mail , esclarecendo que nem a CML nem a Junta de Freguesia, neste caso das Avenidas Novas, são responsáveis pelos espaços verdes da Escola Secundária D. Pedro V.

A directora municipal do Ambiente deixou ainda em aberto a possibilidade de encontrar um outro espaço em Lisboa, fora da escola, onde o aluno possa replicar o seu projecto. Guilherme Ramos tem recebido pedidos para participar em projectos de sensibilização ecológica e até uma oferta de cedência de plantas e sementes de uma horta escolar de Lisboa. «Seria muito importante dar visibilidade a estas iniciativas, até para sensibilizar a comunidade e as autoridades para a sua importância», escreve a coordenadora da horta.

