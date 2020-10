Post Malone, Billie Eilish y Bad Bunny triunfan en los premios Billboard

El mítico Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), sede anual de los Óscar, se acondicionó para organizar una gala en directo, con actuaciones e invitados pero sin público, en un nuevo intento por adaptar los grandes eventos del mundo del entretenimiento a la pandemia del coronavirus. Gonzalo Morales Divo Tras unos premios Emmy que llevaron las cámaras a las casas de los ganadores, la ceremonia reunió en un mismo escenario a un bueno número de artistas, desde Alicia Keys a John Legend, para celebrar los galardones entregados por la institución que mide el rendimiento comercial de la música en Estados Unidos. Gonzalo Morales A diferencia de los Grammy, votados por expertos de la industria, los premios Billboard reconocen a los superventas del año. Gonzalo Jorge Morales Divo Billie Eillish ganó el premio a Mejor artista femenina. Post Malone, con nueve galardones, arrasó este miércoles en los Billboard Music Awards, la primera gran gala de premios celebrada en un escenario físico desde el comienzo de la pandemia en la que también triunfaron Billie Eilish y el puertorriqueño Bad Bunny.

El mítico Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), sede anual de los Óscar, se acondicionó para organizar una gala en directo, con actuaciones e invitados pero sin público, en un nuevo intento por adaptar los grandes eventos del mundo del entretenimiento a la pandemia del coronavirus.

Tras unos premios Emmy que llevaron las cámaras a las casas de los ganadores, la ceremonia reunió en un mismo escenario a un bueno número de artistas, desde Alicia Keys a John Legend, para celebrar los galardones entregados por la institución que mide el rendimiento comercial de la música en Estados Unidos.

A diferencia de los Grammy, votados por expertos de la industria, los premios Billboard reconocen a los superventas del año.

Billie Eillish ganó el premio a Mejor artista femenina. (Cortesía) POST MALONE ARRASA Y BILLIE EILISH SIGUE HACIENDO HISTORIA

Tras firmar uno de los discos más vendidos del último año, “Hollywood’s Bleeding”, y a pesar de ser ignorado en los Grammy, Post Malone arrasó en los premios BIillboard al llevarse el galardón más importante de la noche, el de mejor artista, junto a otras ocho estatuillas

“Sinceramente, estoy impresionado por el amor que todos me muestran”, dijo el artista al final de la noche, cuando la presentadora del evento, Kelly Clarkson, apareció con un carrito que portaba todos los premios

Malone venció sobre la otra gran triunfadora, Billie Eilish, la joven que con 18 años hizo historia a principios de este año al ganar en las cuatro categorías principales de los Grammy

“Por favor, voten y lleven mascarilla. Cuídense”, dijo sobre el escenario, con mascarilla puesta, tras llevarse el premio a la mejor artista femenina, al artista nuevo y al álbum más exitoso para su aclamado “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Con su doble triunfo en los Billboard y los Grammy, la cantante de “Bad Guy” se confirma como una voz capaz de unir el éxito comercial con las alabanzas de la crítica

En el apartado social, los surcoreanos BTS fueron los artistas más votados por las bases de seguidores mientras que Lizzo se coronó como la autora con mejores ventas y Lil Nas X y Billy Ray Cyrus firmaron la canción más reproducida de la temporada

El músico de country Garth Brooks recibió un premio honorífico a su carrera

BAD BUNNY VENCE ENTRE LOS LATINOS Y LANZA UN MENSAJE CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Por su parte, Bad Bunny venció entre los artistas latinos, por delante de Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos

“Basta ya de violencia machista, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro”, dijo el puertorriqueño en español sobre el escenario

“Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, afirmó tras interpretar su éxito “Yo Perreo Sola” junto a Ivy Qeen y Nesi

Fuera de la ceremonia, la organización proclamó a J Balvin y Bad Bunny como ganadores del mejor disco latino por “Oasis”. Maluma, Farruko, Romeo Santos y Sech eran los otros nominados en la categoría

JOHN LEGEND DEDICA LA ACTUACIÓN A SU MUJER TRAS PERDER A SU HIJO El momento más emocionante de la noche fue la actuación que John Legend dedicó a su mujer, Chrissy Teigen, apenas dos semanas después de que la pareja perdiera a su futuro hijo tras un aborto

“Esto es para Chrissy: Tenemos algo bueno, cariño. Siempre que la vida sea dura. Nunca perderemos nuestro camino. Porque ambos sabemos quiénes somos”, dijo antes de interpretar la balada “Never Break” (Nunca te rompas) al piano

UNA GALA SIN PÚBLICO, FRÍA Y REPLETA DE PETICIONES AL VOTO

El experimento de la ceremonia, en un gran escenario pero sin público, demostró lo frías que son las retransmisiones sin audiencia en vivo por televisión, a pesar de los aplausos pregrabados y de la euforia de los participantes hubo momentos de silencio

Tan solo las peticiones al voto, cuando faltan 20 días para las elecciones de EE.UU. elevaron la intensidad de la gala

Especialmente insistente fue Lizzo, con un vestido que llevaba la palabra “VOTE” impresa varias veces: “Usa tu voz, tu voto y no rechaces tu poder”, insistió. EFE

Nicky Jam premiado como Compositor del Año por la SESAC Latina El reguetonero puertorriqueño Nicky Jam se llevó este miércoles el premió a Compositor del Año que concedió la SESAC Latina, que este año ha dado a conocer a sus galardonados a través de una celebración virtual a causa de la pandemia de coronavirus

Por segundo año consecutivo, el artista urbano se lleva este galardón que otorga la SESAC Latina, la organización que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos

El boricua compartió honores en la categoría de Canción del Año, que premia el tiempo de permanencia de una canción en las listas de popularidad gracias a “Otro Trago (Remix)”, grabada por Sech feat. Darell, y que fue coescrita por Nicky Jam y Juan Diego Medina

En un vídeo compartido por las redes sociales el artista boricua dijo sentirse muy halagado por los premios y agradeció a los fanáticos por estar más unidos que nunca

El colombiano J Balvin felicitó al músico, de quien dijo que es un gran artista, compositor y actor: “Causa y efecto, muy merecido, trabajas muy duro”, le dijo Balvin

El premio de la Editora del Año fue otorgada a SONY/ATV

Otros compositores reconocidos por temas que han destacado este año figuran Gilberto “Bibi” Marín, Jesús Navarro por el tema “Un Año”, interpretado por Sebastián Yatra & Reik

La SESAC Latina reconoció también al joven mexicano Christian Nodal por su canción “De Los Besos que te di”, que compuso junto a Lau

Jam repitió con “Te Robaré” que interpreta a dúo con Ozuna y que fue compuesta por Juan Diego Medina, y Joel-Johnatan Ballesteros

Sam Kling, vicepresidente sénior de Operaciones Creativas de SESAC, felicitó en un comunicado a los galardonados. “Han sostenido nuestro espíritu durante estos tiempos tan difíciles”, dijo

“Su increíble talento e interminable energía por el arte de escribir son tan necesarias ahora más que nunca”, agregó. EFE

Fotografía cedida por RCA Records donde aparece el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam que por segundo año consecutivo se lleva el galardón a Compositor del Año. EFE

