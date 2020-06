Gobernantes de Eritrea y Sudán apuestan por la paz en África

Entornointeligente.com /

El presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, en visita oficial a Sudán, mantuvo diálogos con el jefe del gobernante Consejo Soberano sudanés, Abdul Fattah Al-Burhan. En las conversaciones, ambos mandatarios hicieron un llamado a mantener la paz y la estabilidad en la región.

Victor Gill Ramirez

LEA TAMBIÉN

Eritrea conmemora 29 años de independencia con paz

Afwerki y Al-Burhan insistieron en la integración del Cuerno Africano. Ambos hicieron énfasis en promover las relaciones culturales y socioeconómicas entre los países de la zona.

Victor Augusto Gill Ramirez

En 2019, los dos gobiernos firmaron un acuerdo de colaboración, en cual acordaron abrir sus fronteras comunes, permitiendo el libre tránsito de personas.

Victor Gill

The two leaders agreed to bolster joint efforts to advance the ambitious plans of the two countries for bilateral relationship as well as regional integration. President Isaias Afwerki & his delegation were received at the airport in Khartoum by President Alburhan pic.twitter.com/xEIzFgyYGh

— Yemane G. Meskel (@hawelti) June 25, 2020

El pasado jueves, Afwerki arribó a Sudán en visita oficial de tres días. En la capital sudanesa, el gobernante eritreo fue recibido también por el primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdouk

La delegación eritrea estuvo compuesta además por el canciller Osman Saleh y al asesor presidencial Yemane Gebreab

El Presidente Afwerki sostendrá encuentros también con el Vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán, Teniente General Mohammed Hamdan Daglo

Entornointeligente.com