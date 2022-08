Agreden a víctima de avasallamiento de la comunidad Canelas en Arbieto

Entornointeligente.com /

Un poblador de la comunidad Canelas en el municipio de Arbieto, víctima de los avasallamientos, fue brutalmente golpeado ayer por cinco personas que ocupan las tierras de sus ancestros, durante una inspección convocada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La víctima, Eduardo Chileno, dijo que acudió a la inspección de los terrenos de su tía. Sin embargo, al promediar las 11:00 fue atacado por cinco personas a las que reconoció como los avasalladores de sus predios: Jaime M., Fermín Ch., Jimmy I., Tiburcio M. y Aldo. Tras la golpiza fue dejado a un lado de la laguna Angostura, cerca de la carretera al valle alto, porque sus agresores lo dieron por muerto. Sin embargo, fue socorrido por una persona que pasaba. «Los cinco me han dejado liquidado, no me van a quitar mis tierras, tengo títulos ejecutoriales con tradición y le pido al presidente Luis Arce que saque de una vez una normativa para estos loteadores. El INRA es cómplice, porque me ha llevado a hacerme asesinar ahí arriba, ahora, me doy cuenta por qué el INRA no actúa cuando esos terrenos tienen medidas precautorias», declaró la víctima. Ante este atentado, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Ángel Quispe, exigió una investigación a la fiscal departamental, Nuria Gonzales. Anunció movilizaciones y cuestionó al director del INRA, Armando Mita, por no solicitar apoyo policial para hacer respetar las medidas precautorias de no construir. Quispe denunció que el decano del Tribunal Supremo de Justicia, Esteban Miranda, le pidió que no intervenga en los conflictos por tierras. «Para este señor, como Fedjuve, no deberíamos tocar todas estas irregularidades, según él deberíamos quedarnos con las manos cruzadas», dijo.

Fedjuve sobre el decano Miranda El dirigente de Fedjuve, Ángel Quispe, dijo que ayer se reunieron con Esteban Miranda, porque debe fiscalizar el trabajo de los administradores de justicia.

