Agreden a Juan Guaidó durante una visita a Cojedes (+video)

Un grupo de activistas pro chavistas sacó a empujones y gritos este sábado 11 de junio al líder opositor Juan Guaidó de un restaurante de Cojedes, donde se iba a realizar un acto con dirigentes del partido Voluntad Popular (VP).

Guaidó se disponía a almorzar con su equipo de trabajo como parte de una gira que cumple por distintos estados del país cuando se originó el incidente.

Un video que circuló por las redes sociales muestra como las personas empujaban, lanzaban objetos y ofendían de palabra al dirigente de VP.

Posteriormente en el estacionamiento del local se reportaron hechos violentos entre partidarios opositores y oficialistas.

Uno de los simpatizantes del chavismo comenzó a gritar «saquen a Guaidó», mientras que otra mujer vestida de rojo golpeaba los vidrios y gritaba de forma agresiva. En un video compartido en redes sociales se ve cómo Guaidó es empujado y le arrojan objetos para tratar de sacarlo de un restaurante

El líder de la oposición recorrió varias zonas de Cojedes en el que dejó su mensaje sobre el Acuerdo de Salvación Nacional.

Agredieron a Juan Guaidó y a un grupo de opositores en Cojedes. Equipo de Guaidó reporta heridos aunque no hay confirmación de cuántos ni el estatus. pic.twitter.com/K1EqIubclt

— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) June 11, 2022

EEUU repudia

Estados Unidos condenó este sábado la agresión sufrida por el presidente encargado, Juan Guaidó, por parte de un grupo de chavistas violentos en el estado Cojedes.

«Estamos profundamente preocupados por el ataque no provocado contra el presidente Guaidó y sus colegas. Este ataque atroz arriesgó vidas; los responsables de la agresión deben comparecer ante la justicia», reclamó el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

Los hechos ocurrieron en San Carlos, adonde llegó Guaidó como parte de su gira por Venezuela. Un grupo de militantes del Psuv se presentó en el lugar lanzando objetos contundentes.

We are deeply concerned by the unprovoked attack on President @jguaido and his colleagues. This egregious attack risked lives; those responsible for the assault should be brought to justice.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 11, 2022

