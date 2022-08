Agosto 1914: La lista de empresarios alemanes en Maracaibo

Entornointeligente.com /

Sabías que tras la declaración de guerra austrohúngara, su artillería bombardeó Belgrado durante la noche del 29 de julio. Los rusos se movilizaron dos días después. Alemania, satisfecha de no ser la primera en iniciar las hostilidades, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el día 3. Sus tropas ocuparon el neutral Luxemburgo el día 2 y dos días después invadieron Bélgica. Gran Bretaña declaró la guerra a Berlín el 4 de agosto tras la negativa alemana a respetar la neutralidad belga. En una semana, Europa se había convertido en un inmenso campo de batalla que enfrentaba a los países de la triple Entente (Francia, Rusia, Gran Bretaña) contra los de la Triple Alianza (Austria-Hungría, Alemania y el imperio otomano).

Cuando en esos primeros días de agosto de 1914 se afianzó la primera guerra mundial, los comerciantes marabinos se alarmaron, no porque tuviesen que ir al frente del combate, sino porque Maracaibo estaba lleno de empresas alemanas.

Apenas 20 días después que los ejércitos alemanes cruzaran la frontera de Bélgica, el vice cónsul de Maracaibo de los EEUU le informaba al departamento de Estado: «Aquí se piensa que la guerra europea no durará más de tres o cuatro meses, y en consecuencia los comerciantes no saben qué rumbo tomar».

El Fonógrafo del Zulia, haciendo caso omiso a la decisión del ministro Ignacio Andrade, de mantenerse neutral ante el conflicto bélico, publicó una lista de empresas alemanas, a las cuales había que meterle el ojo, para así evitar que estas empresas, desde aquí pudiesen financiar al gobierno alemán en guerra.

De aquella lista de empresarios, regados por el malecón y la plaza Baralt, que según los ingleses, pudiesen haber estado financiando a su gobierno, aparecieron: Blohm & Co; Breuer, Moller & Co; Christern, Zingg & Co; Van Diesel, Rode & Co; Steivorth & Co; Rayher & Firnhaber; Adolfo Hehralm & Co y E. Herrenbruck & Co. Este es otro saber republicano.

